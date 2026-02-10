Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, με το ποδόσφαιρο να κλέβει την παράσταση και σπουδαίες αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο μπάσκετ, το τένις αλλά και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που προσφέρουν δράση από το πρωί έως αργά το βράδυ.

Δείτε αναλυτικά όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, με ώρες και κανάλια:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

21.30 NOVASPORTS 2: Τσέλσι – Λιντς

21.30 NOVASPORTS 4: Εβερτον – Μπόρνμουθ

21.30 NOVASPORTS PREMIER LEAGUE: Τότεναμ – Νιούκαστλ

21.45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Χέρτα Βερολίνου – Φράιμπουργκ

22.00 NOVASPORTS 1: Νάπολι – Κόμο

22.00 COSMOTE SPORT 3: Χαρτς – Χιμπέρνιαν

22.15 NOVASPORTS PRIME: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΜΠΑΣΚΕΤ

19.30 COSMOTE SPORT 4: Καρδίτσα – ΑΕΚ

19.30 NOVASPORTS PRIME: Πανιώνιος – Μπεσίκτας

20.00 NOVASPORTS START: Σλασκ – Τσεντεβίτα Ολίμπια

21.00 NOVASPORTS 5: Τρέντο – Ουλμ

05.30 COSMOTE SPORT 4: Λος Αντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς

ΤΕΝΙΣ

12.00 COSMOTE SPORT 6: ATP 500 Ρότερνταμ

16.00 COSMOTE SPORT 6: ATP 500 Ρότερνταμ

19.00 NOVASPORTS 6: WTA 1000 Qatar Total Energies Open

20.00 COSMOTE SPORT 8: ATP 500 Ντάλας

20.30 COSMOTE SPORT 6: ATP 500 Ρότερνταμ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

10.00 EUROSPORT 1: Σκι ανώμαλου δρόμου

11.25 EUROSPORT 1: Αλπικό σκι – Συνδυασμένη κατάβαση ανδρών

12.45 EUROSPORT 1: Σκι ανώμαλου δρόμου

13.15 EUROSPORT 2: Ελεύθερο σκι ανδρών Slopestyle (Τελικός)

14.30 EUROSPORT 1: Αλπικό σκι – Συνδυασμένο σλάλομ

14.55 EUROSPORT 2: Δίαθλο ατομικό

16.00 EUROSPORT 1: Κέρλινγκ – αγώνας χάλκινου μεταλλίου μεικτό

17.55 EUROSPORT 1: Λουτζ

19.00 EUROSPORT 2: Κέρλινγκ – Αγώνας χρυσού μεταλλίου μεικτό

19.20 EUROSPORT 1: Αλμα με σκι – ομαδικό

21.10 EUROSPORT 2: Χόκεϊ στον πάγοπ

21.45 EUROSPORT 1: Καλλιτεχνικό πατινάζ – Σύντομο πρόγραμμα

23.45 EUROSPORT 2: Χόκεϊ στον πάγο