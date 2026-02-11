Αθλητικές μεταδόσεις γεμάτες δράση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με σημαντικά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο, τένις και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ποδόσφαιρο

Στις 17.00 το COSMOTE SPORT 2 μεταδίδει τον αγώνα Λεβαδειακός – ΟΦΗ, ενώ στις 20.30 το COSMOTE SPORT 1 φιλοξενεί τη μεγάλη αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Ακολουθούν στις 21.30 οι αγώνες της Premier League: Άστον Βίλα – Μπράιτον (NOVASPORTS Premier League), Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι (NOVASPORTS Start), Νότιγχαμ – Γουλβς (NOVASPORTS 4), και Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (NOVASPORTS 2).

Στις 21.45 η ΕΡΤ2 μεταδίδει το Μπάγερν – Λειψία, ενώ στις 22.00 οι φίλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου μπορούν να παρακολουθήσουν το Μπολόνια – Λάτσιο (NOVASPORTS 1) και το Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (COSMOTE SPORT 3). Στις 22.15, το NOVASPORTS Prime δείχνει το Σάντερλαντ – Λίβερπουλ.

Μπάσκετ

Στις 17.30 η ΕΡΤ2 προβάλλει τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο, ενώ στις 18.00 το NOVASPORTS Start μεταδίδει το Ανκαρα – Κέμνιτς.

Στις 19.00, το NOVASPORTS Prime παρουσιάζει το Κλουζ – Άρης, ενώ στις 21.00 υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις: Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ (NOVASPORTS 5) και Λε Μαν – Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 4).

Από τα ξημερώματα, το NBA παίρνει τη σκυτάλη: στις 02.30 Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς (COSMOTE SPORT 4) και στις 05.00 Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Σαν Αντόνιο Σπερς (COSMOTE SPORT 5).

Άλλα αθλήματα

Στις 18.00 το COSMOTE SPORT 7 μεταδίδει το Μίτινγκ Βελιγραδίου στον στίβο.

Στο τένις, από τις 12.00 στο COSMOTE SPORT 6 προβάλλεται το ATP 500 Ρότερνταμ, ενώ στις 17.00 το NOVASPORTS 6 μεταδίδει το WTA 1.000 Ντόχα. Ακολουθούν στις 20.00 το ATP 500 Ντάλας (COSMOTE SPORT 8) και στις 20.30 ξανά το ATP 500 Ρότερνταμ (COSMOTE SPORT 6).

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Οι μεταδόσεις των Μιλάνο – Κορτίνα 2026 ξεκινούν στις 08.45 στην ΕΡΤ2 και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στα EUROSPORT 1 και 2, καθώς και στην ΕΡΤ2, μέχρι τις 19.30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

17.00 COSMOTE SPORT 2: Λεβαδειακός – ΟΦΗ.

20.30 COSMOTE SPORT 1: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

21.30 NOVASPORTS PREMIER LEAGUE: Αστον Βίλα – Μπράιτον.

21.30 NOVASPORTS START: Κρίσταλ Πάλας – Μπέρνλι.

21.30 NOVASPORTS 4: Νότιγχαμ – Γουλβς.

21.30 NOVASPORTS 2: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ.

21.45 ΕΡΤ2: Μπάγερν – Λειψία.

22.00 NOVASPORTS 1: Μπολόνια – Λάτσιο.

22.00 COSMOTE SPORT 3: Μάδεργουελ – Ρέιντζερς.

22.15 NOVASPORTS PRIME: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ.

ΜΠΑΣΚΕΤ

17.30 ΕΡΤ2: ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο.

18.00 NOVASPORTS START: Ανκαρα – Κέμνιτς.

19.00 NOVASPORTS PRIME: Κλουζ – Αρης.

21.00 NOVASPORTS 5: Βενέτσια – Χάποελ Ιερουσαλήμ.

21.00 COSMOTE SPORT 4: Λε Μαν – Γαλατασαράι.

02.30 COSMOTE SPORT 4: Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς.

05.00 COSMOTE SPORT 5: Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Σαν Αντόνιο Σπερς.

ΣΤΙΒΟΣ

18.00 COSMOTE SPORT 7: Μίτινγκ Βελιγραδίου.

ΤΕΝΙΣ

12.00 COSMOTE SPORT 6: ATP 500, Ρότερνταμ.

17.00 NOVASPORTS 6: WTA 1.000, Ντόχα.

20.00 COSMOTE SPORT 8: ATP 500, Ντάλας.

20.30 COSMOTE SPORT 6: ATP 500, Ρότερνταμ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

08.45 ΕΡΤ2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

10.00 EUROSPORT 1: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

11.55 EUROSPORT 2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

12.30 ΕΡΤ2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

15.00 EUROSPORT 2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

15.15 ΕΡΤ2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

19.30 ΕΡΤ2: Μιλάνο – Κορτίνα 2026.