«Καλπάζει» ανεξέλεγκτα η ακρίβεια στα τρόφιμα, με τους καταναλωτές να βρίσκονται πλέον στα όρια της απόγνωσης αφού δεν τους φτάνει ένας μισθός και δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και τα βασικά. Κρέας, φρούτα, σοκολάτες είναι οι πρωταθλητές στο ράλι των τιμών ενώ τις όποιες μικρές αυξήσεις είδαν στους μισθούς τους, έχουν εξανεμιστεί από τις τρομακτικές ανατιμήσεις.

Ούτε ένα ημερομίσθιο δεν φτάνει πλέον για ένα κιλό μοσχάρι. Η τιμή του μέσα σε μόλις έναν χρόνο εκτοξεύθηκε κατά 25,4%, φτάνοντας σε επίπεδα απλησίαστα για το μέσο νοικοκυριό.

Οι καταναλωτές αναγκάζονται είτε να περιορίσουν δραστικά την κατανάλωση κρέατος είτε να αποφεύγουν συγκεκριμένα είδη.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα καλπάζει και τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν νέες αυξήσεις τιμών: στο αρνί και το κατσίκι κατά 8,5%, στο χοιρινό 7,5% και στο κοτόπουλο 3,5%, εξανεμίζοντας και τις πρόσφατες – μικρές – αυξήσεις μισθών.

Πήραν «φωτιά» οι τιμές

Αρνί και κατσίκι: +8,5%

Χοιρινό: +7,5%

Κοτόπουλο: +3,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ίδια εικόνα και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης. Μέσα σε έναν χρόνο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε κατά 20,3%, ενώ όλο και πιο πικρή γίνεται η τιμή του καφέ, που ανέβηκε τον Ιανουάριο κατά 17,7%.

Σοκολάτες: +20,3%

Καφές: +17,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στα ύψη οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές και σε φρούτα και λαχανικά, με την ετήσια αύξηση να αγγίζει το 11,8%.

Καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό έχουν πάρει «φωτιά» και σε αυτή την επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί και η αύξηση των ενοικίων, που φτάνει το 8,7%, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τα ήδη επιβαρυμένα οικογενειακά εισοδήματα.