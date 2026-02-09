Στο 2,45% έφτασε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025, με τις αυξήσεις τιμών να επιμένουν σε βασικές κατηγορίες προϊόντων – ανάμεσά τους το κρέας, τα ζαχαρώδη, τα ψάρια και τα είδη πρωινού, σύμφωνα με τα στοιχεία μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφεται αύξηση 1,49%, ενώ από τις 23 συνολικά εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων αρνητικά κινήθηκαν οι τιμές μόνο σε πέντε κατηγορίες.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιανουάριο 2026 καταγράφονται σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 στα φρέσκα κρέατα (13,18%), τα είδη πρωινού και τα ροφήματα (10,07%), τα μπισκότα, τις σοκολάτες και τα ζαχαρώδη (6,32%), τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (5,90%) και τα αλκοολούχα ποτά (5,07%). Αυξήσεις εμφάνισαν επίσης οι βρεφικές τροφές κατά 4,22%, οι ξηροί καρποί κατά 4,18%, τα έτοιμα γεύματα 3,69%, αλλά και τα κατεψυγμένα κατά 3,2%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου, καθώς η πλειονότητα του μοσχαριού και του χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής, αλλά και στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Παράλληλα οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς της τελευταίας διετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές.

Την ίδια ώρα ωστόσο καταγράφονται και μειώσεις τιμών, με τις μεγαλύτερες να αφορούν τα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-4,26%), τις τροφές και τα είδη για κατοικίδια (-3,13%), τα τρόφιμα παντοπωλείου (-1,99%), τα τυροκομικά (-1,68%) και τα είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι (1,65%).

Σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση πληθωρισμού στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων οφείλεται στις οικονομίες κλίμακας, στην οργανωσιακή-τεχνολογική ετοιμότητά τους και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.