Αύξηση του πληθωρισμού κατά 2,5% κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο, έναντι 2,6% τον Δεκέμβριο και 2,7% τον Ιανουάριο του 2025. Τα ποσοστά, ωστόσο, δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, καθώς από τον Ιανουάριο εφαρμόζονται αλλαγές στη σύνθεση του γενικού δείκτη, όπως η ένταξη των τυχερών παιχνιδιών και υπηρεσιών προσωπικής μεταφοράς.

Η μεγαλύτερη πίεση προέρχεται από τα τρόφιμα και είδη διατροφής, όπου ο δείκτης αυξήθηκε κατά 4,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας (3,3%), μοσχάρι (25,4%), χοιρινό (4,8%), αρνί και κατσίκι (8,5%), πουλερικά (3,5%), ψάρια και θαλασσινά (4,1%), γαλακτοκομικά και αυγά (4,7%), μαργαρίνες και φυτικά λίπη (9,8%), φρούτα (11,8%) και λαχανικά (3,1%). Αύξηση σημειώθηκε επίσης σε ένδυση και υπόδηση (8%), ενοίκια κατοικιών (8,7%), ηλεκτρισμό (2,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Αντίθετα, μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν στο φυσικό αέριο (-25,8%) και στο πετρέλαιο θέρμανσης (-9,5%). Μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, συνεχίστηκαν οι αυξήσεις σε ψωμί (1%), πουλερικά (1,6%), ψάρια (4,5%), τυριά (1,5%) και λαχανικά (8,2%). Παράλληλα, μειώθηκαν οι τιμές σε αρνί και κατσίκι (-2,3%), γιαούρτι (-2,3%), καφέ (-1,8%) και ηλεκτρισμό (-2,6%).

Οι ομάδες που οδήγησαν στην αύξηση του δείκτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των εξής ομάδων αγαθών και υπηρεσιών:

* Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά (+4,5%), λόγω αυξήσεων σε βασικά είδη όπως ψωμί, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά και καφέ. Η αύξηση μετριάστηκε εν μέρει από μειώσεις σε αλλαντικά, ελαιόλαδο και καρυκεύματα.

* Αλκοολούχα ποτά και καπνός (+2%), λόγω ανόδου στις τιμές ποτών και τσιγάρων.

* Ένδυση και υπόδηση (+8%), ως αποτέλεσμα εποχικών ανατιμήσεων.

* Στέγαση (+2,1%), λόγω αυξήσεων σε ενοίκια, συντήρηση κατοικίας και ηλεκτρική ενέργεια, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μειώσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης.

* Υγεία (+0,4%), εξαιτίας αυξήσεων σε υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

* Μεταφορές (+0,9%), λόγω ανόδου στις τιμές νέων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αεροπορικών εισιτηρίων.

* Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (+2%), εξαιτίας αυξήσεων σε προϊόντα αναψυχής και πακέτα διακοπών.

* Εκπαίδευση (+2,8%), λόγω ανόδου στα δίδακτρα όλων των βαθμίδων.

* Ξενοδοχεία, Καφέ, Εστιατόρια (+6,8%), κυρίως λόγω αυξήσεων στα εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία.

* Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+1,5%), εξαιτίας αύξησης στα ασφάλιστρα υγείας.

Οι ομάδες που σημείωσαν μείωση

Μείωση σημειώθηκε σε:

* Διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού (-0,5%), λόγω πτώσης τιμών σε υφαντουργικά και είδη κατανάλωσης.

* Ενημέρωση και επικοινωνία (-1,6%), από μειώσεις σε εξοπλισμό και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

* Προσωπική φροντίδα και λοιπές υπηρεσίες (-0,7%), κυρίως λόγω φθηνότερων προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Εναρμονισμένος δείκτης και μηνιαία μεταβολές

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,8% τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι μείωσης 0,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, με βάση το έτος 2025, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιανουάριο, έναντι 3,1% τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, σημείωσε μείωση 0,7%, ίδια με εκείνη που είχε καταγραφεί την περσινή χρονιά.