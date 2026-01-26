Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα αντικαθιστά το e-katanalotis, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών κατά της ακρίβειας.

Ένα νέο εργαλείο προστίθεται στη μάχη κατά της ακρίβειας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών.

Πρόκειται για μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-katanalotis και φιλοδοξεί να προσφέρει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις τιμές βασικών αγαθών.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύγκριση ελληνικών και διεθνών τιμών, θα παρέχει νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση των τιμών και θα ενημερώνει συστηματικά για την πορεία τους στην αγορά, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι ανατιμήσεις συνεχίζονται.

Οι ανατιμήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατσικίσιο γάλα, καθώς και τα τυροκομικά και τα αλλαντικά.

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρέσκα κρέατα: Τι πληρώνουμε περισσότερο στα σούπερ μάρκετ

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +1,84% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο δείκτης τιμών του Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκε κατά -0,63% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025. Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025) παρουσιάζει αύξηση +1,29%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,12%

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -3,80%

• Αυγά, βούτυρα, ζωμοί: -2,59%

• Τυροκομικά: -2,10%

• Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,84%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις οφείλονται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι πιο αισθητές πτώσεις παρατηρούνται στα απορρυπαντικά και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τα τελευταία να ευνοούνται από τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες.

Αύξηση τιμών σε κρέατα και είδη πρωινού

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Φρέσκα κρέατα: +14,42%

• Είδη πρωινού & ροφήματα: +8,28%

• Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +6,78%

• Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,92%

• Αλλαντικά: +5,66%

Η αύξηση στα φρέσκα κρέατα αποδίδεται κυρίως στις διεθνείς ανατιμήσεις, ιδιαίτερα στο μοσχάρι, λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, οι ασθένειες που έπληξαν τις εκτροφές, ειδικά στα αμνοερίφια, συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών. Οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες επηρεάζουν πλέον και τα αλλαντικά.

Επίδραση των διεθνών τιμών σε καφέ και κακάο

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ επιδρούν στις κατηγορίες των γλυκών, των ροφημάτων και των προϊόντων πρωινού, καθώς και στα κατεψυγμένα είδη όπως τα παγωτά. Οι αυξήσεις στις τιμές του κακάο τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των κλιματικών συνθηκών, υπήρξαν ιδιαίτερα υψηλές.

Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας της φύσης των προϊόντων αυτών, οι μεταβολές στις τιμές πρώτων υλών αποτυπώνονται με καθυστέρηση στα τελικά προϊόντα, όπως οι σοκολάτες και τα γλυκά.

Παράγοντες συγκράτησης τιμών

Η τάση συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

– Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: Οι τιμές στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων παραμένουν σταθερές τα τελευταία 18 μήνες, λόγω οικονομιών κλίμακας, τεχνολογικής ετοιμότητας και ενίσχυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

– Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων: Οι μεγάλες αλυσίδες ανανεώνουν γρήγορα τα αποθέματά τους, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη προσαρμογή στις νέες τιμές.

– Ρόλος προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Οι πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνονται σταθερά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και πίεση για συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επίδραση της πρόσφατης κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν αποτυπώνεται πλήρως στην παρούσα έρευνα, καθώς εφαρμόστηκε μόνο για λίγες ημέρες του Οκτωβρίου.