Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους… η παράδοση να μαζευόμαστε γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος όμως, το γιορτινό τραπέζι θα κοστίσει περισσότερο, καθώς η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα γλυκά επηρεάζει αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι καταναλωτές καλούνται να οργανώσουν τα ψώνια τους προσεκτικά, κάνοντας επιλογές που θα κρατήσουν ζωντανή τη γιορτινή διάθεση, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά το πορτοφόλι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου

Η έρευνα της ΕΣΕΕ δείχνει ότι το κόστος για έξι έως οκτώ άτομα θα φτάσει τα 160 ευρώ, έως και 7% πάνω σε σχέση με πέρσι. Το κρέας παραμένει ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος», με το μοσχάρι και το κατσίκι να έχουν αυξηθεί αισθητά, ενώ οι γαλοπούλες και τα γλυκά συμπληρώνουν τον λογαριασμό. Οι οικογένειες καλούνται να σκεφτούν πού θα περιορίσουν τις δαπάνες και ποια προϊόντα θα προτιμήσουν, χωρίς να χαθεί η γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το μοσχάρι σημείωσε μια μικρή αύξηση το τελευταίο δίμηνο, κοντά στο 1 ευρώ. Δηλαδή από 14,89, το μοσχάρι στοιχίζει 15,98 ανά κιλό.

Το κατσίκι κοστίζει 13,98 ανά κιλό, ενώ οι γαλοπούλες εισαγωγής ξεκινάνε από 7,98 και οι ντόπιες μέχρι τα 11,98.

Μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ποτά προσθέτουν επιπλέον βάρος στο τραπέζι. Ειδικότερα, τα μελομακάρονα φέτος καταγράφουν αύξηση 1,2% 1,8% αύξηση οι κουραμπιέδες, 3,8% το ένα λίτρο κρασί και 3,2% οι μπύρες του μισού λίτρου.

Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ, η αύξηση στις τιμές δεν περιορίζεται μόνο στο κρέας. Τα λαχανικά, τα τυριά, τα ποτά και τα παραδοσιακά γλυκά δίνουν τη δική τους «μάχη» στον προϋπολογισμό. Η φέτα, το κασέρι και η γραβιέρα έχουν ανατιμηθεί, ενώ το κρασί και οι μπύρες ανεβάζουν το κόστος του τραπεζιού. Ακόμα και τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες φέρνουν επιπλέον έξοδα, μικρά αλλά σωρευτικά.

Η γαλοπούλα κοστίζει 26 ευρώ για δύο κιλά, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ τα δύο κιλά, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό. Στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Στα τυριά, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Και τα ποτά δεν πάνε πίσω, το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 βαζάκια και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια. Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με επιπλέον 18 ευρώ για άλλα γλυκά το κιλό και 4,5 ευρώ για φρούτα, ενώ η γέμιση για τη γαλοπούλα φτάνει τα 17 ευρώ.

Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα, σύμφωνα με τον ΙΝΚΑ, θα κοστίσει περίπου 179 ευρώ, σχεδόν 45 ευρώ ανά άτομο, με αυξήσεις 16% έως 20% σε σχέση με πέρσι. Και όλα αυτά πριν προσθέσουμε έξτρα κόστη για λάδι, αυγά, φρούτα ή χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Το μήνυμα είναι σαφές! Οι γιορτές μπορεί να φέρνουν χαρά, αλλά φέτος απαιτείται λίγη προσοχή στο πορτοφόλι.