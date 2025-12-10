Τα Χριστούγεννα του 2025 φέρνουν μαζί τους όχι μόνο τη ζεστασιά της οικογένειας και τη μαγεία των γιορτών, αλλά και αυξημένες τιμές στο γιορτινό τραπέζι. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ, ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα ανήμερα τα Χριστούγεννα θα κοστίσει περίπου 178,85 ευρώ, σχεδόν 45 ευρώ ανά άτομο, δηλαδή 16% έως 20% περισσότερο σε σχέση με πέρσι.

Η αιτία είναι ξεκάθαρη, η γενικευμένη ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά προϊόντα, που επηρεάζει κάθε γιορτινό καλάθι.

Η γαλοπούλα κοστίζει 26 ευρώ για δύο κιλά, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ τα δύο κιλά, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό. Στα λαχανικά, οι ντομάτες και τα αγγούρια έχουν τιμές 1,40 (το μισό κιλό) και 0,70 ευρώ (για 1 τεμάχιο) αντίστοιχα, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

Στα τυριά, η φέτα κοστίζει 6,50 ευρώ το μισό κιλό και το κασέρι ή η γραβιέρα 9,90 ευρώ το μισό κιλό. Και τα ποτά δεν πάνε πίσω, το εμφιαλωμένο κρασί 16 ευρώ το μπουκάλι, αναψυκτικά 8 ευρώ τα 8 βαζάκια και μπύρες 8,80 ευρώ τα 4 μπουκάλια. Τα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ανεβάζουν το κόστος κατά 19 ευρώ το κιλό, με επιπλέον 18 ευρώ για άλλα γλυκά το κιλό και 4,5 ευρώ για φρούτα, ενώ η γέμιση για τη γαλοπούλα φτάνει τα 17 ευρώ.

Και φυσικά, στο συνολικό κόστος δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έξοδα για λάδι, λεμόνια, αυγά, ρεύμα, αλλά και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα κεράκια, που μπορούν να προσθέσουν περίπου 10 ευρώ ακόμα.

Πέρσι, για το ίδιο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, οι καταναλωτές πλήρωναν 156,02 ευρώ, μια διαφορά που δείχνει ξεκάθαρα ότι φέτος οι γιορτές θα είναι πιο ακριβές.