Νέα μορφή αποκτά η πλατφόρμα e-Katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς προχωρά η αναμόρφωσή της τους επόμενους μήνες του 2026. Στη νέα της μορφή η πλατφόρμα θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα της σύγκρισης τιμών βασικών αγαθών μεταξύ ελληνικών αλυσίδων σουπερμάρκετ, ενώ θα υπάρχει και σύγκριση με αλυσίδες σουπερμάρκετ του εξωτερικού. Στόχος είναι η καθαρή εικόνα της αγοράς και η δυνατότητα οι έλληνες καταναλωτές να έχουν την πλήρη εικόνα της αγοράς πριν κάνουν τις αγορές τους. H αναβαθμισμένη πλατφόρμα θα επιτρέπει πολλαπλές συγκρίσεις και αναλύσεις, χρήσιμες για μεγάλο αριθμό προϊόντων.

Ράλι στο φυσικό αέριο

Την ανηφόρα έχει πάρει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, διαμορφώνεται στα 37,66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 36% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αναλυτές της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε έναν συνδυασμό παραγόντων που, εκτός από τις καιρικές συνθήκες που αυξάνουν τη ζήτηση, συνθέτουν η μείωση της επάρκειας της Ευρώπης αλλά και η τροφοδοσία με αμερικανικό LNG, που αποτελεί βασική πηγή κάλυψης των αναγκών της Ευρώπης.

Nέο πρόγραμμα επιχορήγησης

Ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του κλάδου της γουνοποιίας, οι οποίοι διατηρούν εργαζομένους που είχαν προσληφθεί έως 31 Μαΐου 2022, τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Ιούλιο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2025 και απασχολούνται στην επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ύψος της επιχορήγησης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση, θα καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων και μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, έως του ποσού των 550 ευρώ.