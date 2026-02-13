H υπόθεση των ελαττωματικών αερόσακων της ιαπωνικής εταιρείας Takata (που εξόπλιζε τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτου στον κόσμο) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, αφού επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως με σοβαρές συνέπειες τόσο στην ασφάλεια των επιβατών όσο και στον προγραμματισμό των εταιρειών που έχουν προβεί σε αναγκαστικές ανακλήσεις εκατομμυρίων μοντέλων σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες η Stellantis, εξέδωσε για λογαριασμό της Chrysler προειδοποίηση στην Αμερική η οποία συστήνει τους οδηγούς συγκεκριμένων μοντέλων της Αμερικανικής φίρμας να μην τα οδηγούν! Η προειδοποίηση αφορούσε 225.000 οχήματα (γενιάς 2003 -2016), που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αμερικής και φέρουν ακόμη τους ελαττωματικούς αερόσακους της Takata.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν αναφερθεί εκατοντάδες τραυματισμοί, εξαιτίας των ελαττωματικών αερόσακων. Οι συγκεκριμένοι αερόσακοι σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να εκραγούν αναίτια, εγκυμονώντας μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού των οδηγών ή των επιβατών.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας έχει αναφέρει τουλάχιστον 28 θανάτους στο παρελθόν από τροχαία δυστυχήματα, που προκλήθηκαν εξαιτίας των ελαττωματικών αερόσακων Takata στις ΗΠΑ ενώ έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και μικρά τροχαία ατυχήματα μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη των αερόσακων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ακόμη και το θάνατο των επιβατών.