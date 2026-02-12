Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις έως τον Ιούνιο, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Ο γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η πρόοδος πρέπει να είναι μετρήσιμη και άμεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενισχυμένων συνεργασιών μεταξύ κρατών-μελών, εφόσον δεν υπάρξει ομοφωνία.

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο και θα δούμε πού βρισκόμαστε τον Ιούνιο και, αν δεν έχουμε προχωρήσει και οι 27, τότε να δώσουμε στον εαυτό μας την επιλογή να κάνουμε ενισχυμένες συνεργασίες για να προχωρήσουμε ταχύτερα», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Στο ίδιο σημείο συνεδριάζουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, με στόχο να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η σημερινή συνάντηση επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους ενέργειας, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και «πολύ διχαστικές» προτάσεις για την έκδοση κοινού χρέους, όπως ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει σε βάθος το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading Scheme – ETS) και να υιοθετήσει μέτρα για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στις τιμές ενέργειας. Όπως είπε, η σταθερότητα στην αγορά ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν επανέλαβε τη διαφωνία του με τη συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Ο Ορμπάν υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στην ενίσχυση των ίδιων των οικονομιών των κρατών-μελών.

«Μην στέλνετε τα χρήματά σας σε κάποιον άλλο, αν τα έχετε ανάγκη για τη δική σας ανταγωνιστικότητα και συνεπώς μην στέλεντε τα χρήματά σας στην Ουκρανία!», δήλωσε ο ούγγρος ηγέτης, ο οποίος παραμένει ο κύριος επικριτής της ευρωπαϊκής αρωγής προς το Κίεβο.