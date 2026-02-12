Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες αποκάλυψε ότι έχει λάβει πρόσκληση να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με συνέντευξή της που δημοσιοποιήθηκε από το NBC News. Η αναφορά έρχεται τη στιγμή που ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Καράκας.

«Έχω προσκληθεί στις ΗΠΑ», φέρεται να δήλωσε η Ροντρίγκες, προσθέτοντας: «Σκεπτόμαστε να πάμε εκεί μόλις εγκαθιδρύσουμε αυτήν τη συνεργασία και μπορούμε να προχωρήσουμε με τα πάντα».

Η Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου, ανέλαβε προσωρινά την προεδρία της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου, μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναδιοργάνωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η Ροντρίγκες και ο Ράιτ έχουν αναλάβει την πρόκληση της αναδιοργάνωσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας, η οποία έχει πληγεί από δεκαετίες υποεπένδυσης, κακοδιαχείρισης και αμερικανικών κυρώσεων. Στόχος τους είναι να τοποθετήσουν τους Αμερικανούς επενδυτές στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης του τομέα.

Στήριξη στον Νικολάς Μαδούρο

Παρά τη νέα της θέση, η Ροντρίγκες δήλωσε στο NBC ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται στις ΗΠΑ με κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα, ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας.

«Μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είναι ο νόμιμος πρόεδρος. Θα σας πω αυτό ως δικηγόρος, που είμαι. Και ο πρόεδρος Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, η πρώτη κυρία, είναι και οι δύο αθώοι», υπογράμμισε η Ροντρίγκες.