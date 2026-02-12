Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη Euroleague, επικρατώντας στο ΣΕΦ του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 σε μια δυνατή «ερυθρόλευκη» μονομαχία. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες έφτασαν τις 10 επιτυχίες στα τελευταία 12 παιχνίδια τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 18-9, έχοντας και ένα ματς λιγότερο (κόντρα στη Φενέρ στις 17/3), και πάει στη διακοπή ως δεύτερη στη βαθμολογία. Από την άλλη, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 16-12, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά εξάδας. Σε πιθανή ισοβαθμία, ο Αστέρας διατηρεί το πλεονέκτημα, χάρη στη νίκη του στο Βελιγράδι με 91-80.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζένκοφ (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ο Φουρνιέ (18 πόντοι), ο Ντόρσεϊ (15 πόντοι, 3 ασίστ) και ο Ουόκαπ που μοίρασε 10 ασίστ. Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν ο Νουόρα με 21 πόντους και ο Μπάτλερ με 15.

Οι Σέρβοι μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν 8-2, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα με σερί 8-0 και ισορρόπησε το παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 24-22, με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ένταση. Ο Φουρνιέ έδωσε ώθηση από τον πάγκο με συνεχόμενα τρίποντα και η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (30-20). Ο Ολυμπιακός διατηρούσε τον έλεγχο μέχρι το 18’ (44-30), όμως ένα επιμέρους 15-4 των φιλοξενούμενων και buzzer beater του Μίλερ-ΜακΙντάιερ διαμόρφωσαν το 49-45 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός προσπάθησε να «χτίσει» διαφορά, με τον Βεζένκοφ να βγαίνει μπροστά και να στέλνει τη διαφορά στο +8 (66-58). Ωστόσο, τα χαμένα ριμπάουντ και τα λάθη κράτησαν τον Αστέρα κοντά, με το σκορ στο 72-68 στο 30’.

Στην τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες βρήκαν κρίσιμες λύσεις από Νιλικίνα και Βεζένκοφ, όμως οι Σέρβοι δεν εγκατέλειψαν τη μάχη. Μείωσαν μέχρι τους τέσσερις (85-81) και είχαν ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο.

Το καθοριστικό χτύπημα ήρθε από τον Βεζένκοφ, ο οποίος με μεγάλο τρίποντο στα 53’’ έγραψε το 88-81 και ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη. Το τελικό 92-86 βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 49-45, 72-68, 92-86.