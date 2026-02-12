Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχωρά σε ακόμη μία πρωτότυπη επιχειρηματική κίνηση, αυτή τη φορά στον χώρο των γλυκών, παρουσιάζοντας ζελεδάκια που φέρουν το όνομά του και το πρόσωπό του. Μέσω της εταιρείας Candy Funhouse, στην οποία η οικογένειά του συμμετέχει ως βασικός μέτοχος, κυκλοφορεί η νέα σειρά με την ονομασία «Giannis FR34K».

View this post on Instagram A post shared by Forbes (@forbes)

Το όνομα του προϊόντος συνδυάζει το μικρό του όνομα, το παρατσούκλι του «Greek Freak» και τον αριθμό της φανέλας του, δημιουργώντας ένα brand άμεσα συνδεδεμένο με την ταυτότητά του. Τα ζελεδάκια διατέθηκαν για πρώτη φορά την Πέμπτη (12/2) και ξεχωρίζουν, καθώς απεικονίζουν το πρόσωπο του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Αντετοκούνμπο δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ, καθώς τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά σε διαφορετικούς τομείς. Από ακίνητα σε Μπρούκλιν, Σικάγο και Μιλγουόκι, μέχρι τη συμμετοχή του στο μετοχικό σχήμα της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι, ο «Greek Freak» διευρύνει συνεχώς το επιχειρηματικό του αποτύπωμα. Η συνεργασία με την καναδική Candy Funhouse – εταιρεία με ελληνικές ρίζες στη διοίκησή της – αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στο χαρτοφυλάκιό του.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του πως αγαπά τα γλυκά, αν και τα καταναλώνει με μέτρο, επιτρέποντας στον εαυτό του μερικές «cheat days» κάθε μήνα. Πλέον, στις… εξαιρέσεις του προγράμματός του, θα μπορεί να επιλέγει και το δικό του προϊόν.

Ο CEO της εταιρείας, Ντέιβ Θεοδωρόπουλος, χαρακτήρισε τη νέα κυκλοφορία ως μια ξεχωριστή στιγμή, τονίζοντας πως τα ζελεδάκια αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα του Αντετοκούνμπο: παιχνιδιάρικο και αυθεντικό.

Η σειρά «Giannis FR34K» διατίθεται σε τρεις γεύσεις – Tropical, Φράουλα-Λεμόνι και Φρούτα του δάσους – προσφέροντας αρκετές επιλογές σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν τη νέα, γλυκιά επιχειρηματική προσπάθεια του Έλληνα αστέρα.