Δημοφιλή
- 1
Πόσο ακίνδυνα είναι τα χάπια για την κακή χοληστερόλη; Έρευνα αποκαλύπτει την αλήθεια για τις παρενέργειες -
- 2
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
- 3
Στο φως άγνωστη έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλοκή οκτώ κυβερνητικών στελεχών - Ανάμεσά τους και τρεις βουλευτές
- 4
Αλκυονίδες: Το 'παν τα Μερομήνια, τις εξαφάνισε η La Niña - Έρχεται ένας μήνας ισχυρού ψύχους
- 5
Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις και φέτος, καταβολή με το σταγονόμετρο
- 6
Αποκάλυψη: Ο Μάριος Ηλιόπουλος στους πανηγυρισμούς τίτλου του Ολυμπιακού το 2012 (Photo+video)
- 7
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει μικρές… εκπλήξεις στα ΑΤΜ
- 8
Ο Αρκάς «τσικνίζει» με χιούμορ: Το νέο σκίτσο για την Τσικνοπέμπτη
- 9
Ανατροπή για τους συνταξιούχους: Τι αλλαγές φέρνουν Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου
- 10
Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους της στο Nations League - Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια «Giannis FR34K»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχωρά σε ακόμη μία πρωτότυπη επιχειρηματική κίνηση, αυτή τη φορά στον χώρο των γλυκών, παρουσιάζοντας ζελεδάκια που φέρουν το όνομά του και το πρόσωπό του. Μέσω της εταιρείας Candy Funhouse, στην οποία η οικογένειά του συμμετέχει ως βασικός μέτοχος, κυκλοφορεί η νέα σειρά με την ονομασία «Giannis FR34K». View this post on […]
Θερμή υποδοχή από τη EuroLeague στον Χέιζ-Ντέιβις μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό (video)
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη EuroLeague να καλωσορίζει εκ νέου ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Η διοργανώτρια αρχή αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση της συμφωνίας, δημοσιεύοντας στιγμές από την πορεία και τα κατορθώματα του Αμερικανού φόργουορντ. Οι «πράσινοι» περιμένουν πλέον την άφιξή του στην […]
Στον Παναθηναϊκό ο Χέιζ Ντέιβις για 2,5 χρόνια
Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο Αμερικανός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μετά το ναυάγιο της ένταξής του στη Φενέρ, οι πράσινοι κέρδισαν στο νήμα την Χάποελ Τελ Αβίβ και έκαναν τον παίκτη δικό τους. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ […]
Σαμπουντσουογλού για Χέις-Ντέιβις: «Δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους
Μεταξύ Παναθηναϊκού και Χάποελ Τελ Αβίβ η απόφαση του Ντέιβις.
Ξανά στο «κόλπο» για Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική του απόφαση. Παρότι πριν από λίγες ημέρες είχε απορρίψει την πρόταση των «πράσινων» – κάτι που είχε γνωστοποιήσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram – τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει […]