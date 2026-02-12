Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα συμμετάσχει ως παίκτης στο φετινό All Star Game, καθώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και συνεχίζει την αποθεραπεία του. Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν επίσημα ότι ο Έλληνας σταρ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, προετοιμάζοντας την επιστροφή του στα παρκέ.

Παρά την απουσία του από τον αγώνα των επαγγελματιών, ο «Greek Freak» θα δώσει το «παρών» στο Intuit Dome του Λος Άντζελες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του προπονητή στην κόκκινη ομάδα του Celebrity Game. Στο πλευρό του θα έχει τον Καφού και θα καθοδηγήσει διάσημους παίκτες όπως η GloRilla, σύντροφος του Μπράντον Ίνγκραμ, ο ρεπόρτερ Σαμ Σαράνια, ο ηθοποιός και μοντέλο Ρομ Φλιν, καθώς και ο πρώην NBAer Τζέρεμι Λιν.

Αντίπαλοι της ομάδας τους θα είναι ανάμεσα σε άλλους ο Ινδός ράπερ Badshah, ο ιδιοκτήτης των Σανς Ματ Ίσμπια, ο DJ Mustard, ενώ στον πάγκο θα βρίσκονται ο κωμικός Άντονι Άντερσον και οι προπονητές Lethal Shooter και Κρις Μπρίκλεϊ. Ο αγώνας των διασήμων είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου.