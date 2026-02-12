Ανησυχητικά παραμένουν τα στοιχεία για την ευλογιά αιγοπροβάτων στη χώρα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Η συνολική εικόνα της ευλογιάς αιγοπροβάτων (Αύγουστος 2024 – 8 Φεβρουαρίου 2026)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν:

2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

2.595 εκτροφές που έχουν επηρεαστεί σε όλη τη χώρα

που έχουν επηρεαστεί σε όλη τη χώρα 476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος της επιδημιολογικής επιβάρυνσης, με σημαντικές συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφική παραγωγή.

10 νέα κρούσματα την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2026

Για το χρονικό διάστημα 1 – 8 Φεβρουαρίου 2026, εντοπίστηκαν 10 νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε επτά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας και Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους, ιχνηλατήσεις και εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού.

Συνεχής επικαιροποίηση στοιχείων

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς αιγοπροβάτων επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση τα τελικά δεδομένα που αποστέλλονται από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η ενημέρωση θα γίνεται σε τακτική βάση, με στόχο την πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Κρίσιμη η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου».

Οι παραγωγοί καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, να περιορίζουν τις μετακινήσεις ζώων, να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα απολύμανσης και να δηλώνουν άμεσα κάθε ύποπτο περιστατικό.

Η ευλογιά αιγοπροβάτων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία, με τις αρμόδιες αρχές να υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία των παραγωγών είναι καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο και την οριστική ανάσχεση της νόσου.

Πηγή: ertnews.gr