Πολλαπλά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, ειδικά μετά από φυσικές καταστροφές.

Δύο αγρότισσες, η κυρία Αθανασία Ρούσα και η κυρία Γεωργία, παρουσιάζουν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» τις δραματικές τους εμπειρίες.

Η κυρία Ρούσα έχασε ολόκληρο το κοπάδι της (400 ζώα) και όλες τις εγκαταστάσεις της από πυρκαγιές, τον Daniel και την ευλογιά, και πλέον δέχεται πιέσεις από τις τράπεζες για την εξόφληση αγροτικών και στεγαστικών δανείων.

«Μας κάηκαν περίπου γύρω στα 100 ζώα από τις πυρκαγιές, αλλά μας κάηκε και ο στάβλος και ό,τι χωράφια, καλλιεργήσιμα είχαμε, οι εγκαταστάσεις όλα. Μετά από λίγους μήνες που ήρθε ο Daniel, λόγω του ότι και τα ζώα υπήρχαν έξω, γιατί δεν υπήρχε κάπου να μπουν και αυτά, χάθηκαν κι εκεί ζώα γύρω στα περίπου 80 ζώα από τον Daniel. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ανασύσταση όταν προλαβαίναμε δηλαδή σε όλο αυτό, αλλά το Δεκέμβριο ήρθε η ευλογιά. Τώρα δεν έχω καθόλου πρόβατα. Πήραμε κάποιες αποζημιώσεις από αυτό, τις οποίες τις πληρώνουμε στα ανοίγματα που κάναμε, που προσπαθήσαμε να ανασυσταθούμε, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε, γιατί δεν μας αφήνουν να ξαναμπούμε, έχει περάσει ένας χρόνος και περισσότερο», είπε αρχικά.

Για το θέμα των τραπεζών: «Με τις τράπεζες είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Μας είχαν πάρει ήδη από τη φωτιά και μετά τηλέφωνο, παρόλο που δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις, δεν υπήρχε τίποτα, ζητούσαν εμείς να πληρώσουμε τις δόσεις μας. Το γνωρίζουν ότι έχουμε χάσει τα κοπάδια μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι πρέπει να πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, και να μην καθυστερούμε. Είχαμε πάρει και αγροτικά δάνεια για να τα ξαναφτιάξουμε, αλλά υπάρχουν και δάνεια και για το σπίτι. Οπότε ζορίζουν και σου λένε ότι πρέπει να το πληρώσεις, ό,τι αποζημιώσεις έχουμε πάρει στην ουσία πηγαίνουν εκεί πλέον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε τις δουλειές μας μπορούμε να φτιάξουμε, οπότε πηγαίνουν εκεί, αλλά και δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα να γίνεται συνέχεια. Είχαμε και χωράφια τα οποία κάηκαν ολοσχερώς στην πυρκαγιά. Αυτά δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα, δεν γνωρίζει κανένας τίποτα για τις αποζημιώσεις των χωραφιών. Είμαστε σε περίοδο καραντίνας έτσι κι αλλιώς ακόμα, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος και πάνω».

«Μας πιέζουν οι τράπεζες, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είμαστε απροστάτευτοι»

Η κυρία Γεωργία αναφέρει παρόμοια κατάσταση, έχοντας χάσει 400 ζώα στην περιοχή του Κιλελέρ λόγω ευλογιάς, και πιέζεται για παλαιότερα στεγαστικά δάνεια των γονέων της, με απειλές για πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας.

«Έχασα 400 ζώα στο Κιλελέρ. Αντιμετωπίζουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα με τις τράπεζες. Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά που από ότι φαίνεται δεν θα θελήσουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο κλάδο, γιατί δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, καμία στήριξη. Μας πιέζουν οι τράπεζες. Είναι στεγαστικά δάνεια παλαιότερα και δεν υπάρχει κανένα «έλεος» από την άποψη ότι προκειμένου να τα πάρουν, χτες, δίνουν πληροφορίες στα παιδιά, δηλαδή σε εμάς, σε εμένα και στην αδερφή μου. Δεν τους ενδιαφέρει καμία εξουσιοδότηση από τους γονείς προκειμένου να πάρουν τα χρήματα. Τους αναφέραμε τηλεφωνικά ότι οι αγρότες δεν θα πληρώνουν τις δόσεις που είναι ληξιπρόθεσμες, και την προηγούμενη βδομάδα η απάντηση ήταν ότι «εάν αύριο δεν μπούνε 20.000 ευρώ, πραγματική ιστορία, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται διαταγή πληρωμής που θα σας ζητηθεί το διπλάσιο ποσό». Το διπλάσιο του κεφαλαίου, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε», υπογράμμισε η κ. Γεωργία.