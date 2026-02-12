Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Πέμπτης 12/2. Το τελευταίο διάστημα, ο πρώην βουλευτής Κορίνθου αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1948 στην Αθήνα και είναι γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της συζύγου του, Δέσποινας. Σπούδασε[3] νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ). Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990. Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ύστερα από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 δεν ξανά πολιτεύτηκε.

Έχει γράψει τα βιβλία: “The Formation of Contracts” (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003) , «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021)

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Ο νόμος για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση — και ειδικά για την ενδοοικογενειακή βία. (2006).

Η κόρη του Λένα Παπαληγούρα είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την παράσταση «Prima Facie», ανακάλυψε κάτι που τη συγκίνησε βαθιά σχετικά με τον πατέρα της και το έργο του.

«Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 — φανταστείτε πόσο πρόσφατα — και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω (σ.σ. το βραβείο)».

Η ίδια, παλαιότερα και συγκεκριμένα το 2024 σε συνέντευξή της στη Real Life είχε μιλήσει για την επιρροή που είχε πάνω της η πολιτική ζωή του πατέρα της: «Σίγουρα με επηρέασε, καθώς με ενδιαφέρει η πολιτική ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Με νοιάζει το κοινό καλό και στη δουλειά μου με ενδιαφέρουν τα πολιτικά έργα που κάτι μπορεί να μετακινήσουν μέσα μας και γύρω μας. Όμως, είμαι πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά μου, για την ώρα τουλάχιστον. Οπότε δε θα σκεφτόμουν να εμπλακώ με κάτι τέτοιο».