Μια πρόταση που βγήκε από τον φάκελο, τυπωμένη σε τρεις σελίδες, στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης της Οργανωτικής Επιτροπής της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη κατάφερε να γίνει το βασικό αντικείμενο συζήτησης για τους συμμετέχοντες στο όργανο, ειδικά για τους εσωκομματικά αντιπολιτευόμενους -οι οποίοι διαπίστωσαν πως μέσα σε αυτόν τον οδικό χάρτη με τα διαδικαστικά για το συνέδριο του Μαρτίου προβλεπόταν μεγάλος αριθμός αριστίνδην συνέδρων (στους οποίους περιλαμβάνονται όχι μόνο οι γραμματείς, αλλά και οι αναπληρωτές γραμματείς των νομαρχιακών επιτροπών, όπως αυτοί διορίστηκαν πρόσφατα), αλλά, ίσως πιο σημαντικά, ο τρόπος κατανομής των συνέδρων των τοπικών οργανώσεων με βάση το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ ανά περιφέρεια στην τελευταία εθνική εκλογική αναμέτρηση και όχι με βάση την τελευταία εσωκομματική αναμέτρηση.

Κόντρα για τους συνέδρους από την Κρήτη

Διαβάζοντας τι περιέχεται στην πρόταση, σελέχη όπως η Τόνια Αντωνίου, η Χαρά Κεφαλίδου, ο Κώστας Πανταζής, η Έφη Χαλάτση και ο Στέφανος Παραστατίδης αντέδρασαν: ο Πανταζής, που ανήκει στο περιβάλλον Γερουλάνου, είπε πως από το 2015 είναι η πρώτη φορά που θα αξιοποιηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα για την κατανομή συνέδρων -και όχι η δυναμική και οι παρουσίες στις εσωκομματικές εκλογές-, χωρίς παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη ούτε οι ετεροδημότες της Αττικής. Τα μέλη των διάφορων τάσεων της αντιπολίτευσης εντοπίζουν σε αυτή την απόφαση στόχευση, γιατί έτσι ενισχύονται οι δυνάμεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, που μπαίνουν με ευνοϊκότερους όρους στο συνέδριο. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσα στην συνεδρίαση η Χαρά Κεφαλίδου, που βρίσκεται κοντά στην Αννα Διαμαντοπούλου, έκανε αναφορά σε συνεδριακή εγκύκλιο του 2022, όπου η κατανομή των συνέδρων γινόταν με βάση τις εσωκομματικές του προηγούμενου έτους.

Το επιχείρημα αντικρούεται με έμφαση από την προεδρική πλευρά, που τονίζει πως ακόμα και με τον διαφορετικό τρόπο κατανομής που επιλεγόταν τα προηγούμενα χρόνια, από διαφορετικές ηγεσίες, οι σύνεδροι στην Κρήτη ήταν περισσότεροι από αυτούς της Αθήνας -όλα δείχνουν, μάλιστα, πως ο ίδιος ο Ανδρουλάκης θα απαντήσει γι’ αυτό στην αυριανή (13.02) συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Οσον αφορά τους διορισμένους συνέδρους, η Οργανωτική ΚΟΕΣ συζήτησε για τον αριθμό και την σύνθεσή του, ενώ ο Στέφανος Παραστατίδης επεσήμανε τις αλλαγές στα πρόσωπα όσων γραμματέων και αναπληρωτών τους που δεν ήταν «φιλοπροεδρικοί». Ισως η πιο δυνατή κόντρα ήταν εκείνη του επικεφαλής της Επιτροπής ψηφοδελτίων, Πέτρου Λάμπρου, και της Τόνιας Αντωνίου, καθώς όταν εκείνη επεσήμανε ως πρέπει να τηρείται το καταστατικό, ο Λάμπρου θύμισε πως με την ίδια ζέση το καταστατικό δεν τηρήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές, επί της ουσίας θυμίζοντας το κώλυμα που είχε προκύψει (και ξεπεράστηκε) με την υποψηφιότητα Δούκα. Πιο ήπιοι ήταν οι εκπρόσωποι των συνιστωσών (Ανανεωτική Αριστερά, Κινήσεις Πολιτών, ΕΔΕΜ), που εξασφάλισαν εκπροσώπηση στο συνέδριο, αλλά και στην ΚΟΕΣ. Οσον αφορά τις ημερομηνίες, στις 17 Φεβρουαρίου ανοίγει η διαδικτυακή πλατφόρμα για κατάθεση υποψηφιοτήτων, ενώ εκλογές συνέδρων αναμένονται στις 15 Μαρτίου.

Στο κλίμα που επικρατεί αναμένεται και τι θα ειπωθεί όχι μόνο στην συνεδρίαση της ΠΓ, αλλά και σε αυτή την Κυριακής, όπου θα παρίσταται όλη η ΚΟΕΣ και μετά την εναρκτήρια ομιλία Ανδρουλάκη θα ακολουθήσει κανονική συνεδρίαση.