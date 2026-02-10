Είναι η υπόθεση Παναγόπουλου ένα «πασοκικό σκάνδαλο»; Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως έτσι προσπαθεί να το παρουσιάσει η πασοκική πλευρά. Και για να το αποφύγουν αφενός παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και αφετέρου βάζουν στο κάδρο τους αρμόδιους υπουργούς.

Η φράση του Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως η ΝΔ δεν θα «φορτωθεί μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ» έγινε αφορμή ώστε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει πως «δεν θα ανεχτεί το τσουβάλιασμα». Από την Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν πως δεν είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό που ασκεί εξουσία «βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων».

Αντιθέτως, κάλεσαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάσει τα όσα δήλωσε η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, η οποία δημόσια είπε πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας. Τα κεντροαριστερά στελέχη επέμεναν και για κυβερνητικές απαντήσεις σε δημοσιεύματα που μιλούν για εγκρίσεις έργων «σε σύνθετα σχήματα, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και παράκαμψη του ελέγχου μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της ΝΔ».

Έμμεσες προειδοποιήσεις στον Παναγόπουλο

Μέχρι τώρα, ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ. Επισήμως, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δώσει εντολή στο (αυτόνομο) συνδικαλιστικό όργανο της ΠΑΣΚΕ να μην του δώσει το χρίσμα αν το επιχειρήσει. Αυτό που ήδη έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κεντρικά είναι να αναστείλει την ιδιότητα του κομματικού μέλους του Παναγόπουλου (ο οποίος ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής), ενώ, μέσω του τομέα συνδικαλιστών του κόμματος, έχει υπονοήσει πως ο Παναγόπουλος δεν κάνει πίσω και επιμείνει να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως τα μέτρα που θα ληφθούν να είναι δραστικά: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα “ολισθηρά μονοπάτια”, που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Υπάρχει, τόνισαν, ανάγκη για «ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος και επανίδρυση της παράταξής μας», καλώντας «σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις». Η αιχμηρή διατύπωση εκτιμάται πως θα μπορούσε να είναι προειδοποίηση προς την πλευρά Παναγόπουλου πως αν δεν κάνει πίσω στην διεκδίκηση της προεδρίας, δεν αποκλείεται να προκύψει και μια άλλη συνδικαλιστική παράταξη πασοκικής προέλευσης.