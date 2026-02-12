Ο Ραλφ Σουμάχερ ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, γνωστοποιώντας τα ευχάριστα νέα μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Στη φωτογραφία που συνόδευε τη δημοσίευση, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια του, ενώ στη γραπτή δήλωση —στα γερμανικά και στα αγγλικά— επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται να παντρευτούν.

«Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι για τις πολλές θερμές ευχές που έχουν λάβει», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το ζευγάρι διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια για την προσωπική του ζωή, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά του.

Ο 50χρονος μικρότερος αδελφός του Μίκαελ Σουμάχερ, είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο του 2024 ότι είναι ομοφυλόφιλος, παρουσιάζοντας δημόσια τη σχέση του με τον Μπουσκέ-Κασάν. Τότε είχε δημοσιεύσει φωτογραφία τους σε σκάφος, με φόντο ένα ηλιοβασίλεμα, γράφοντας: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι να έχεις στο πλευρό σου τον σωστό σύντροφο με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι τα πάντα».