Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών εισάγει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Με βάση το Ν1350/83 (ΦΕΚ 55Α/26-04-1983), καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία τους. Όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν υποχρεούνται να περνούν από έλεγχο, με τη συχνότητα να εξαρτάται από την κατηγορία τους.

Συγκεκριμένα, τα επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά έως 3,5 τόνους ελέγχονται τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. Τα ταξί, τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και τα βαρέα οχήματα υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο, ενώ τα δίκυκλα ελέγχονται ανά τετραετία και κατόπιν κάθε δύο χρόνια. Τα τρίκυκλα και τετράκυκλα κατηγορίας L4e, L5e και L7e ελέγχονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ τα μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά εξαιρούνται πλήρως.

Αλλαγές στην Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλάζει ριζικά ο τρόπος έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). Πλέον, η έκδοση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα ΚΤΕΟ, σε ετήσια βάση — εκτός των ταξί που θα ελέγχονται κάθε έξι μήνες — με κόστος από 10 έως 12 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στον αυστηρότερο έλεγχο των εκπομπών ρύπων και στην καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα παραποίησης του οδόμετρου, γνωστά και ως «γυρισμένα χιλιόμετρα».

Έλεγχος μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα

Ριζικές αλλαγές προβλέπονται και για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης. Πλέον, τα ΚΤΕΟ θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τον συντελεστή θολερότητας «Κ» των καυσαερίων, αλλά και τα μικροσωματίδια που εκπέμπονται.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο καθορίζεται στο 1.000.000 μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων Euro 5 και Euro 6, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο για καθαρότερες εκπομπές.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Η έλλειψη Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επιφέρει πρόστιμα από 30 έως 350 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Εφόσον η κάρτα έχει εκδοθεί αλλά δεν βρίσκεται στο όχημα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Αν δεν έχει εκδοθεί, αλλά το όχημα είναι εντός ορίων, το πρόστιμο ανέρχεται σε 50 ευρώ. Στην περίπτωση που το όχημα υπερβαίνει τα όρια εκπομπών, το πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος έως 70 ημέρες, καθώς και των στοιχείων κυκλοφορίας.

Υποχρεωτικός εξοπλισμός και διαδικασία ελέγχου

Ένας πλήρης τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, έλεγχο καυσαερίων, ευθυγράμμιση, ανάρτηση, πέδηση, φώτα και επιθεώρηση από τον λάκκο κατόπτευσης. Παράλληλα, ελέγχεται η ύπαρξη του υποχρεωτικού εξοπλισμού, όπως το προειδοποιητικό τρίγωνο και το φαρμακείο.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 123/15-2-1978), κάθε όχημα πρέπει να διαθέτει κουτί πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως γάζες, επιδέσμους, οινόπνευμα και mercurochrome. Για τα οχήματα που ανήκουν σε ιατρούς προβλέπεται ενισχυμένο φαρμακείο με πρόσθετο εξοπλισμό για παροχή άμεσης βοήθειας.

Επιπλέον, η νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την παρουσία πυροσβεστήρα τύπου Ι ξηράς κόνεως, κατάλληλου για πυρκαγιές κατηγοριών A, B και C. Εάν το όχημα δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ή αυτός δεν πληροί τις προδιαγραφές, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και εκδίδεται δελτίο ΚΤΕΟ περιορισμένης ισχύος 30 ημερών.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις και να επανέλθει για έλεγχο. Διαφορετικά, το όχημα δεν θεωρείται νόμιμο για κυκλοφορία.