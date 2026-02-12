Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και σχολιαστής του Sky Sports Germany, Ραλφ Σουμάχερ, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τον σύντροφό του Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη σχέση του τον Ιούλιο του 2024 και είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια. «Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Εδώ και 3 χρόνια περνάω σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με τον έρωτα της ζωής μου. Είναι τόσο υπέροχο που έχω μια δυνατή και γεμάτη αγάπη σχέση στη ζωή», έγραψε ο πρώην οδηγός τον Οκτώβριο του 2025.