Η νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter του HBO αναμένεται να αποτελέσει, σύμφωνα με τον επικεφαλής streaming της Warner Bros. Discovery, JB Perrette, το «streaming event της δεκαετίας». Αν και η πρεμιέρα της απέχει περισσότερο από έναν χρόνο, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά την προώθησή της.

Η σειρά βασίζεται στα εμβληματικά βιβλία της J.K. Rowling και θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη σε περισσότερες από επτά σεζόν. Ο Perrette, που βρέθηκε στο Λονδίνο για να ανακοινώσει την ημερομηνία λανσαρίσματος της πλατφόρμας HBO Max της WBD, επισκέφθηκε τα Leavesden Studios, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα σκηνικά και την εξέλιξη της παραγωγής.

«Το εύρος της παραγωγής, η λεπτομέρεια και η σχολαστικότητα με την οποία εργάζονται ανεβάζουν το επίπεδο σε κινηματογραφικά πρότυπα», σημείωσε ο Perrette, πρόεδρος παγκόσμιου streaming και παιχνιδιών της WBD.

«Όταν σκεφτεί κανείς την αγάπη για το συγκεκριμένο franchise και το τι μπορεί να προσφέρει μια σειρά — τη δυνατότητα να εμβαθύνει και να αφηγηθεί περισσότερα κομμάτια της ιστορίας που δεν χωρούσαν σε μια δίωρη ταινία — πιστεύω πραγματικά ότι πρόκειται για το streaming event της δεκαετίας».

Ο Perrette πρόσθεσε ότι, παρά τις ανακατατάξεις που αντιμετωπίζει η WBD, η σειρά Harry Potter και η επέκταση του HBO Max στην Ευρώπη αποτελούν σημαντικά ορόσημα για την εταιρεία.

«Ως ομάδα, περιμέναμε πολύ καιρό για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτή την εμπειρία στους καταναλωτές σε μια αγορά τόσο μεγάλη και σημαντική όσο η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, και στη συνέχεια κλείνουμε το 2026 και μπαίνουμε στο 2027 με αυτό που θα είναι σίγουρα το μεγαλύτερο streaming event στην ιστορία του HBO Max και, αναμφισβήτητα, νομίζω ότι, πιθανώς στην περίοδο του streaming, δεν υπάρχει άλλη σειρά που να μπορεί να πλησιάσει αυτό το επίπεδο».

HBO’s #HarryPotter series will be the “the streaming event of the decade,” says Warner Bros. Discovery streaming boss JB Perrette. “The scope of the production, the detail, meticulousness of what they’re going through and what they’ve built takes theatrical to just a whole… pic.twitter.com/JfTZLEMJcE — Variety (@Variety) February 9, 2026

Πηγή: variety.com