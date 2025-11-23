Για την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφορεί τη Δευτέρα (24/11), μίλησε ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg, Κώστας Δαρδανός.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN, το βιβλίο σημειώνει εξαιρετική –και ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα– εκδοτική πορεία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η τέταρτη ανατύπωση είχε ήδη δρομολογηθεί πριν καν ξεκινήσει επίσημα η διάθεσή του στο κοινό.

«Χθες δώσαμε την τέταρτη ανατύπωση πριν την πώληση. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό… Ξεκίνησε ως μεγάλη επιτυχία και τώρα πολλοί το συγκρίνουν με το Χάρι Πότερ. Η αγορά μας ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει ξεπεράσει σε προπαραγγελίες τον Χάρι Πότερ».

«Λέει πράγματα που θα εκπλαγείτε»

Ο κ. Δαρδάνος σε άλλο σημείο για την προσμονή σχετικά με τη συγκεκριμένη έκδοση είπε: «είναι σημαντικό να δούμε πως ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι με τους εκβιασμούς και με την απειλή της εξόδου της Ελλάδας και πώς σήμερα έχουμε μια Ευρώπη εντελώς αδύναμη που άγεται και φέρεται από διεθνή συμβάντα χωρίς να έχει ραχοκοκαλιά. Και τότε αυτό που ζητάγαμε σαν χώρα ήταν μια προστασία σε ένα θεσμικό πλαίσιο δημοκρατίας και θεσμών και αλληλεγγύης. Κάτι που δεν το κατάφερε η Ευρώπη. Αυτό για την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο μάθημα για να ξέρουμε τι αγώνες δόθηκαν τότε με οποιαδήποτε λάθη».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο κ. Τσίπρας δείχνει μια αφήγηση από τότε μέχρι τώρα. Λέει ποιοι σταθμοί του ήταν λάθος επιλογές. Λέει πάρα πολλά πράγματα για πολλούς συνοδοιπόρους του και όχι μόνο. Λέει πράγματα που θα εκπλαγείτε».

«Αν ξαναδούμε τα γεγονότα εκείνα με τη νέα ματιά ενός πρωταγωνιστή ίσως αναθεωρήσουμε πολλές από τις απόψεις μας που έχουμε διαμορφώσει έως τώρα» κατέληξε.