Στο Harborview Medical Center του Σιάτλ, σε χειρουργική αίθουσα του UW Medicine, ομάδα νευροχειρουργών ολοκλήρωσε τη δεύτερη εμφύτευση της συσκευής Brain Interchange. Το πλήρως εμφυτεύσιμο σύστημα διεπαφής εγκεφάλου–υπολογιστή συνδέεται ασύρματα με εξωτερικό εξοπλισμό και ενεργοποιείται για την καταγραφή και διέγερση εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής εγκεκριμένης από τον FDA.

Η γερμανική εταιρεία νευροτεχνολογίας CorTec ανακοίνωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 τη δεύτερη επιτυχή εμφύτευση του συστήματος Brain Interchange, στο πλαίσιο έρευνας που αποσκοπεί στη βελτίωση της κινητικής λειτουργίας σε ασθενείς ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στο Harborview Medical Center, κορυφαίο κέντρο του UW Medicine, περίπου έξι μήνες μετά το πρώτο εμφύτευμα στα τέλη Ιουλίου 2025. Η μελέτη διεξάγεται υπό Έγκριση Ερευνητικής Συσκευής του U.S. Food and Drug Administration και χρηματοδοτείται από τα National Institutes of Health.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η απόφαση για τη δεύτερη εμφύτευση βασίστηκε σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τον πρώτο συμμετέχοντα της μελέτης. Ο Jeffrey G. Ojemann, αναπληρωτής πρόεδρος και καθηγητής νευροχειρουργικής στο University of Washington School of Medicine και επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε ότι η πρόοδος στην αποκατάσταση και τα νευρολογικά κέρδη οδήγησαν στη μετάβαση στη δεύτερη φάση.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της CorTec, Martin Schuettler, ανέφερε ότι η δεύτερη επέμβαση εξελίχθηκε χωρίς επιπλοκές και ότι ο συμμετέχων αναρρώνει σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Πώς λειτουργεί το Brain Interchange

Το Brain Interchange είναι μια πλήρως εμφυτεύσιμη πλατφόρμα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή κλειστού βρόχου (BCI), σχεδιασμένη και κατασκευασμένη στη Γερμανία. Το σύστημα καταγράφει διαρκώς τη νευρική δραστηριότητα, ερμηνεύει τα σήματα σε πραγματικό χρόνο και παρέχει στοχευμένη ηλεκτρική διέγερση, ενισχύοντας τη νευροπλαστικότητα — την ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνει τα νευρωνικά του δίκτυα.

Η κλινική δοκιμή εξετάζει αν η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο να επανακτήσουν κινητικές λειτουργίες των άνω άκρων. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα BCI, η συσκευή της CorTec συνδέεται ασύρματα με εξωτερικό εξοπλισμό, χωρίς καλώδια ή φυσικές διασυνδέσεις.

Η μελέτη συντονίζεται από κοινού με τον Steven C. Cramer του University of California Los Angeles και θα συνεχίσει να εγγράφει συμμετέχοντες, συλλέγοντας νευρολογικά και συμπεριφορικά δεδομένα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CorTec, Frank Desiere, χαρακτήρισε τη δεύτερη εμφύτευση ορόσημο για την τεχνολογία και το κλινικό πρόγραμμα της εταιρείας. Όπως σημείωσε, το επόμενο στάδιο επικεντρώνεται στη συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της προσέγγισης.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια ανάπτυξης νέων νευροθεραπευτικών λύσεων, με τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή να αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης νευροτεχνολογίας.