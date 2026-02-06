Το Changan Deepal S05 έβαλε τη νέα Κινέζικη φίρμα στην αγορά με νέους όρους που φέρνουν ανησυχίες στον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, η βασική έκδοση του μεσαίου, ηλεκτρικού SUV φέρνει ένα νέο αέρα επιλογών στους υποψήφιους αγοραστές που έχουν πλέον στραφεί στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, χωρίς τις «ενοχές» του παρελθόντος. Άλλωστε, η νέα γενιά ηλεκτρικών έχει να προσδώσει πολλά πλεονεκτήματα, που θα εκτιμηθούν στο εγγύς μέλλον από τους χρήστες. Σαφώς, το νέο S05 σηκώνει το βάρος της φίρμας, ένα ελκυστικό SUV μήκους 4,59 μέτρων, που έχει ως στόχο τους αγοραστές των μικρομεσαίων οικογενειακών SUV.

Δεν στερείται σε οδηγική απόλαυση , έχει μοντέρνα και δυναμική ευρωπαϊκή σχεδίαση και πολλά τεχνολογικά «τερτίπια» που εκμοντερνίζουν την γκάμα των ηλεκτρικών ταχύτητα.

Στο εσωτερικό του δεσπόζει η οθόνη αφής των 15,6 ιντσών στη μέση του ταμπλό, τύπου «Sunflower», καθώς στρέφεται προς τον οδηγό. Αξιο αναφοράς ότι πίσω από το τιμόνι δεν υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, κάτι που το αντικαθιστά για τις βασικές πληροφορίες οδήγησης το ευκρινές Head-up Display (στάνταρ στην έκδοση Ultra).

Η Changan αναφέρει ότι ο χώρος αποσκευών αγγίζει τα 492 λίτρα, νούμερο που το κατατάσσει στην κορυφή ανάμεσα στα μοντέλα που προσφέρονται στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, η βασική έκδοση RWD MAX αποδίδει 272 ίππους, τιμή που του δίνει εξαιρετικές επιδόσεις αλλά και μια μεγάλη αυτονομία που αγγίζει τα 485χλμ.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του είναι 400V και υποστηρίζει φόρτιση AC με μέγιστη ισχύ έως 11 kW και έως 200 kW σε DC. Στο δεύτερο και ταχύτερο σενάριο φόρτισης, το ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να ανεφοδιαστεί σε 23 λεπτά για το 10-80% της μπαταρίας του. Επίσης, υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2L (Vehicle-to-Load) ισχύος έως 6 kW, επιτρέποντας την απευθείας τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών. Στη χώρα μας το Deepal S05 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις. Συγκεκριμένα, η έκδοση RWD Max ξεκινάει πλέον από τα 29.990 ευρώ. H νέα τιμή περιλαμβάνει προσφορά και κρατική επιδότηση, όπου η τιμή του είναι μειωμένη κατά 3.000 ευρώ.