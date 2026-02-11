Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτίμησε ότι «από το 2023 και μετά» μπορεί να υπάρξει πρόοδος «και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο», εκφράζοντας ικανοποίηση για την πορεία των έως τώρα επαφών του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο των κοινών τοποθετήσεων των δύο ηγετών, μετά τη συνάντησή τους και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το απόγευμα της Τετάρτης (11/02/2026).

Ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε τον Ελληνα πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για συνέχιση του διαλόγου και για «κοινό έδαφος» που, όπως είπε, διαμορφώνεται μέσα από τις συμφωνίες των δύο πλευρών και μπορεί να ενισχύσει τις αμοιβαίες επαφές.

Επανέλαβε επίσης, ότι η Αγκυρα θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια» για την ενίσχυση του εμπορίου, ενώ ανέφερε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι θέσεις των δύο χωρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «με ικανοποίηση» διαπίστωσε σύγκλιση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο συγκεκριμένο πλαίσιο. «Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις δηλώσεις του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ακόμη ότι έθεσε στον Έλληνα πρωθυπουργό ζητήματα που κατά την τουρκική πλευρά αφορούν τις ελευθερίες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το ευρύτερο ειρηνευτικό σχέδιο.

Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε δε ότι η Αγκυρα απορρίπτει αποφάσεις του Ισραήλ που όπως είπε οδηγούν σε επέκταση και εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του στη Δυτική Οχθη, επιμένοντας στη θέση της Τουρκίας απέναντι σε κινήσεις που, κατά την εκτίμησή της, μεταβάλλουν επί του πεδίου την κατάσταση στην περιοχή.

