Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (11/2/26) σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση Αθήνας και Άγκυρας για συνέχιση του διαλόγου.

Αμέσως μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε για τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι η παρουσία του σηματοδοτεί τη σημασία του γεγονότος και την αξία του διαλόγου. Όπως είπε, οι δύο πλευρές έκαναν αναλυτικό απολογισμό των διμερών σχέσεων των τελευταίων δύο ετών, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής επιλογής που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον δομημένο διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως σημείωσε, αποκαταστάθηκε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων προς όφελος των δύο λαών. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι Ελλάδα και Τουρκία οφείλουν να διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας εντάσεις. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, προσηλωμένη στον διάλογο που πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα.

Συνεργασία στο μεταναστευτικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκαν νέες κοινές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση της συνεργασίας. Εξήρε την επιτυχία του προγράμματος προσωρινής έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για Τούρκους επισκέπτες σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ζητώντας την ανανέωσή του, καθώς –όπως είπε– φέρνει πιο κοντά τους δύο λαούς.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, επισήμανε ότι η συνεργασία είναι καλή και ότι οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60% τον τελευταίο χρόνο. «Μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, όπως μας υπενθύμισε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου», πρόσθεσε.

Διαφωνίες και διεθνές δίκαιο

Για το διμερές εμπόριο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει τεθεί φιλόδοξος στόχος να φτάσει τα 10 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν προοπτικές και για παράλληλες επενδύσεις.

Τόνισε ότι έχουν γίνει βήματα προόδου που δεν ήταν δεδομένα, επισημαίνοντας πως «ναι, μπορούμε να διατηρούμε ένα λειτουργικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας και να συμβάλουμε ταυτόχρονα στη σταθερότητα της περιοχής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή: η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί τη μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. «Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Διεθνείς εξελίξεις και ειρήνη στην περιοχή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών, ως τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, ενώ δήλωσε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης. Θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους γείτονές μας και συνεργασία που θα συμβάλει στην πολιτική σταθερότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να συντονιστούν και σε προσπάθειες ανοικοδόμησης της Συρίας. «Θα είναι προς όφελος Ελλάδας και Τουρκίας μια σταθερή Συρία, που θα επιτρέψει στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά» και ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο για να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης». Αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ και κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επισκεφθεί την Ελλάδα για την επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.