Τα SUV αντιπροσωπεύουν πλέον το 59,2% των πωλήσεων νέων οχημάτων στην Ευρώπη. Η Volkswagen είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης σε αυτήν την εξαιρετικά δημοφιλή κατηγορία με τα T-Roc και Tiguan. Το πρώτο σημείωσε αύξηση 4,5% τους πρώτους 11 μήνες του 2025, φτάνοντας τις 196.123 μονάδες. Κατά την ίδια περίοδο, ο μεγαλύτερος αδερφός του άνθισε κατά 1% στις 180.562 μονάδες.

Τα SUV κατείχαν μερίδιο αγοράς 41,3% το 2020, αλλά το ποσοστό αυτό πλησιάζει τώρα το 60%.

Σαφώς, η άνοδος στα SUV έφερε …μαρασμό σε παλιές, παραδοσιακές κατηγορίες. Τα σεντάν, τα παραδοσιακά μοντέλα κατείχαντο 2020 μερίδιο 4,7%, τότε που οι πωλήσεις έφτασαν τις 565.244 μονάδες, αλλά από τότε έχει μειωθεί στο 3,5% ή περίπου στις 426.000 οχήματα. Ομοίως, και τα wagon έχουν υποστεί συρρίκνωση , με το μερίδιο αγοράς να μειώνεται από 10,2 σε 7,1% κατά το ίδιο πενταετές διάστημα.