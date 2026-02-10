Δύο μαθητές γυμνασίου, ηλικίας 12 και 13 ετών, νοσηλεύονται – ο ένας σε σοβαρή κατάσταση – έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σχολείο τους, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, δράστης φέρεται να είναι συμμαθητής τους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, επίσης εφηβικής ηλικίας, αναζητείται, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο Λύκειο Κίνγκσμπερι, στη συνοικία Μπρεντ. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και περιπολικά, μετά από ειδοποίηση ότι ένας 13χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των διασωστών, διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί και δεύτερος μαθητής, ηλικίας 12 ετών. Ο ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο άλλος σε «ειδικό κέντρο» αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση των δύο παιδιών.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το συμβάν θα προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Καθησυχάζουμε τους μαθητές, τους γονείς και τους περίοικους ότι έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις στον τομέα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό του υπόπτου», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Λιουκ Ουίλιαμς.

Η διεύθυνση του σχολείου ανέφερε πως «συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές» και ότι η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο».

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου, ένας από τους δύο μαθητές μεταφέρθηκε επειγόντως σε κέντρο αντιμετώπισης βαρέων τραυμάτων, ενώ και οι δύο θεωρήθηκε ότι είχαν «κίνδυνο για τη ζωή τους» σε κάποια φάση.

Ο διευθυντής του σχολείου, Άλεξ Τόμας, χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά τραυματική εμπειρία για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα». Σε επιστολή του προς τους γονείς, σημείωσε: «Με λύπη σας ενημερώνω ότι σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στο σχολείο, κατά το οποίο δύο μαθητές δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι. Οι σκέψεις μας είναι με τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ο ίδιος ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκριση, καθώς και το προσωπικό του σχολείου για την ψυχραιμία και την αφοσίωση που επέδειξε. Οι μαθητές του κατώτερου κύκλου παρέμειναν στον προαύλιο χώρο, ύστερα από αίτημα της αστυνομίας, όσο διενεργούνταν οι πρώτες έρευνες.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν μεγάλο αριθμό οχημάτων πρώτης επέμβασης γύρω από το σχολείο, ενώ το Λύκειο Κίνγκσμπερι τέθηκε προσωρινά σε lockdown, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος.

Μητέρα μαθητή της Β΄ Γυμνασίου δήλωσε στην εφημερίδα Brent and Kilburn Times: «Έχω πανικοβληθεί, πολλά παιδιά δεν έχουν μαζί τα κινητά τους, οπότε δεν μπορούσα να επικοινωνήσω».

Ανησυχία για τη βία στα σχολεία

Η Βρετανία, και ειδικότερα το Λονδίνο, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη έξαρση επιθέσεων με μαχαίρι, στις οποίες εμπλέκονται συχνά έφηβοι. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών έχουν επανειλημμένα καταγγείλει την αύξηση της βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένας 15χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Ουαλία, κατηγορούμενος ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει μια εκπαιδευτικό με κουζινομάχαιρο.