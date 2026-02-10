Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου , εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε μέτρα της διευθύντριας, που όπως αναφέρουν, συνιστούν «ιδιόμορφο σωφρονισμό».

Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες η διευθύντρια του σχολείου φέρεται να επέβαλε χειρωνακτικές εργασίες στον προαύλιο χώρο, ως προϋπόθεση για τη διαγραφή απουσιών και αποβολών. Όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές, οι μαθητές κλήθηκαν να σκάψουν με τσάπες αυλάκια στον προαύλιο χώρο του σχολείου, για την απομάκρυνση των υδάτων, χωρίς επίβλεψη και χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. «Αν κάποιος τραυματιζόταν, ποιος θα είχε την ευθύνη;» διερωτάται μητέρα μαθητή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση επικίνδυνη.

Η ένταση στο συγκεκριμένο σχολείο του Χαλανδρίου δεν είναι καινούργια. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε σημειωθεί περιστατικό με εκπαιδευτικό, που τραυμάτισε μαθητή κατά τη διάρκεια κατάληψης, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Σήμερα, οι μαθητές κάνουν λόγο για ένα αυταρχικό κλίμα που περιορίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Οι σχολικές εκδρομές έχουν ακυρωθεί, ενώ όπως αναφέρουν, οι μοναδικές εξορμήσεις που πραγματοποιήθηκαν, ήταν δύο σύντομοι περίπατοι, ανεπαρκείς για να εκτονωθεί η ένταση.

Παράλληλα, γονείς επισημαίνουν, ότι όταν οι μαθητές ζητούν τη διαγραφή απουσιών, λαμβάνουν αόριστες απαντήσεις, του τύπου «θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς». Το αποτέλεσμα είναι μια σχολική κοινότητα σε αναβρασμό, που ζητά ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Με αφορμή τις καταγγελίες, το υπουργείο Παιδείας αντέδρασε άμεσα, διατάσσοντας Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον Γενικό Γραμματέα Α’θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα.