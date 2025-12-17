Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, τραυμάτισε 17χρονο μαθητή με κόφτη, στην προσπάθειά του να κόψει αλυσίδα και να σταματήσει κατάληψη που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ, καθώς ο μαθητής άρχισε να φωνάζει από τον πόνο, ενώ παρόντες ήταν συμμαθητές και εκπαιδευτικοί. Ο διάλογος που ακολούθησε είναι χαρακτηριστικός:

Μαθητής: Α…, Α…, το χέρι μου ρε…

Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου

Μαθητής: Άστο, το χέρι μου…

Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από ‘δω

Μαθητής: Έλα, βγάλ’ το, με πονάει…

Όπως κατήγγειλε στο δελτίο ειδήσεων του Star ο 17χρονος, τραυματίστηκε στα δάχτυλα από τον καθηγητή του εν μέσω της κατάληψης. Μετά το συμβάν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάκωση και στα δύο δάχτυλά του.

Ο μαθητής περιέγραψε ότι ο καθηγητής χρησιμοποίησε κόφτη και του τράβηξε το δάχτυλο, παρά τις εκκλήσεις του να σταματήσει. «Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο. Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου, πονάω”, αλλά συνέχισε. Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του μαθητή έκανε λόγο για σκηνή ιδιαίτερης αγριότητας, υποστηρίζοντας ότι ο καθηγητής τον κοίταξε «με παγερό βλέμμα και σαρδόνιο χαμόγελο».

Οι νομικές εξελίξεις μετά το περιστατικό

Για το επεισόδιο συνελήφθη ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και κατά της διευθύντριας και του καθηγητή για σωματική βλάβη. Οι δύο εκπαιδευτικοί οδηγήθηκαν την Τρίτη (16/12) στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάληψη στο σχολείο είχε ξεκινήσει λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με τις υποδομές και την καθαριότητα του σχολικού συγκροτήματος.