Ο Έλον Μασκ αλλάζει στρατηγική, στρέφοντας το ενδιαφέρον του από τον εποικισμό του Άρη στη δημιουργία μιας «αυτοαναπτυσσόμενης πόλης» στη Σελήνη, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου και της SpaceX. Το φιλόδοξο εγχείρημα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Ο επιχειρηματίας σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για τον Άρη είναι περίπου διπλάσιο, ξεπερνώντας τα 20 χρόνια.

Ο Μασκ εξήγησε ότι τα ταξίδια προς τον Άρη είναι εφικτά μόνο όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται, κάτι που συμβαίνει κάθε 26 μήνες, ενώ η ίδια η διαδρομή διαρκεί περίπου έξι μήνες.

Αντίθετα, οι αποστολές προς τη Σελήνη μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε δέκα ημέρες, με ταξίδι διάρκειας δύο ημερών. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά τη δημιουργία μιας σεληνιακής πόλης πολύ πιο ρεαλιστική και άμεση.

Ο επιχειρηματίας υπογράμμισε ότι η SpaceX δεν εγκαταλείπει τα σχέδια για τον Άρη, καθώς το έργο ενδέχεται να ξεκινήσει σε 5 έως 7 χρόνια. Ωστόσο, η κύρια προτεραιότητα είναι πλέον η «διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού», για την οποία η Σελήνη θεωρείται καταλληλότερη.

Οι υποσχέσεις του Μασκ και το νέο όραμα

Σε σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση των δηλώσεών του, χρήστες υπενθύμισαν ότι ο Μασκ είχε δεσμευθεί ήδη από το 2012 να στείλει άνθρωπο στον «Κόκκινο Πλανήτη» μέσα σε δέκα χρόνια.

Ο ιδρυτής της SpaceX έχει χαρακτηρίσει τον εποικισμό του Άρη ως τον πρωταρχικό στόχο της εταιρείας από την ίδρυσή της το 2002. Σε συνέδρια και εσωτερικές εκδηλώσεις, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη δημιουργίας ενός αυτόνομου οικισμού, ως ασπίδα προστασίας της ανθρωπότητας σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής.

Τον Μάιο του 2025, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι η πρώτη προσγείωση ενός μη επανδρωμένου σκάφους Starship στον Άρη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2026.

Τα σχέδια αυτά έρχονταν σε αντίθεση με τη στρατηγική της NASA, η οποία επικεντρώνεται στην επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 — προσέγγιση που ο Μακ έχει επανειλημμένα επικρίνει.

Συγχώνευση και νέα προτεραιότητα

Η αλλαγή κατεύθυνσης της SpaceX σημειώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευσή της με την X, γεγονός που δημιούργησε έναν όμιλο αξίας 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέα προτεραιότητα αποτελεί πλέον η ανάπτυξη κέντρων επεξεργασίας δεδομένων εκτός Γης.

Τον Φεβρουάριο, η SpaceX υπέβαλε αίτημα στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, με στόχο τη δημιουργία δικτύου επεξεργασίας δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.