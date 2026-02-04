Ο Ίλον Μασκ αντέδρασε έντονα στην είδηση ότι η Ισπανία εξετάζει την απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων κάτω των 16 ετών στα social media, χαρακτηρίζοντας τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ «βρώμικο τύραννο και προδότη του λαού» και φασίστα.

Ο Ίλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή την πρόθεση της ισπανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής του X (πρώην Twitter) χαρακτήρισε τον Σάντσεθ «φασίστα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πως εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, με στόχο –όπως είπε– την προστασία τους από τον «ψηφιακό άγριο δυτικό κόσμο» και την ενίσχυση της ευθύνης των τεχνολογικών εταιρειών απέναντι σε επιβλαβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο Ισπανός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Μασκ ότι μέσω του X επιτρέπει τη διάδοση παραπληροφόρησης, ειδικά γύρω από κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είναι μετανάστης, καλώντας τον να επιδείξει μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Η αντίδραση του Μασκ ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Σε ανάρτησή του στο X έγραψε ότι «ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως «ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας απολυταρχικός».

Νέο κύμα ρυθμίσεων για τα social media στην Ευρώπη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Ισπανία δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει αυστηρότερα μέτρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες προωθούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ και η Ελλάδα φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση νέων περιορισμών για ανηλίκους μικρότερης ηλικίας.

Η τάση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυστηρότερης εποπτείας των κοινωνικών δικτύων διεθνώς. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη θεσπίσει ενισχυμένους κανόνες προστασίας ανηλίκων, ενώ η Αυστραλία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα που επέβαλε πλήρη απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.