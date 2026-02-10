Ο προεκλογικός αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει για αρκετά στελέχη της ΝΔ, που θεωρούνται «κλειδωμένοι» για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Άλλοι ανοίγουν πολιτικά γραφεία και οικοδομούν τοπικές συμμαχίες, ενώ κάποιοι αναμένουν την τετ α τετ συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, σε διάφορες περιφέρειες γίνονται μετρήσεις αναγνωρισιμότητας, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του Μαξίμου και της Πειραιώς είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί ή εν ενεργεία βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με στενούς συνεργάτες του για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ωστόσο, στο κομματικό παρασκήνιο συνεχίζονται οι ζυμώσεις γύρω από δύο κατηγορίες προσώπων: εκείνους με ισχυρά ερείσματα στις περιφέρειές τους και εκείνους που μπορούν να προσδώσουν πνοή ανανέωσης, ιδίως στις πιο δύσκολες για τη ΝΔ εκλογικές περιφέρειες.

Το βέβαιο είναι ότι ο Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε τμηματική ανακοίνωση υποψηφίων για τις εκλογές του 2027, σταθμίζοντας εισηγήσεις συνεργατών του, όπως του Θανάση Νέζη, γνώστη της νεοδημοκρατικής ανθρωπογεωγραφίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει προσεκτικό σκανάρισμα προσώπων, πιθανές αρνήσεις, αλλά και εκπλήξεις, με αναμενόμενες καραμπόλες σε κρίσιμες λίστες, όπως το Επικρατείας.

Ήδη από το 2024 ο Μητσοτάκης είχε ανάψει το πράσινο φως σε νέα πρόσωπα, που αναδείχθηκαν επί της διακυβέρνησής του. Μέχρι το τέλος του 2025 είχαν ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ δέκα συνολικά στελέχη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός Φεβρουαρίου αναμένεται νέο «πακέτο» υποψηφίων, ενώ στην περιφέρεια, από τον Βορρά έως την Πελοπόννησο, συνεχίζονται οι διεργασίες για την ανεύρεση ισχυρών υποψηφιοτήτων.

Από τον πυρήνα Μαξίμου και Πειραιώς

Από τον στενό κύκλο του Μαξίμου, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Θανάση Κοντογεώργη να ρίχνεται στη μάχη, έπειτα από εντολή του Πρωθυπουργού να δραστηριοποιηθεί στην περιφέρεια. Συζητείται, ωστόσο, και η πιθανότητα μετακίνησής του στην Α’ Αθηνών ή στην Αχαΐα, λόγω του κεντρώου προφίλ του.

Η πιθανότητα υποψηφιότητας του Άκη Σκέρτσου στην Α’ Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο προσκήνιο, αν και ο ίδιος επιμένει ότι παραμένει αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος Μαρινάκης εγκαινιάζει το πολιτικό του γραφείο και κινείται έντονα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ενώ ο Νίκος Ρωμανός έχει αναλάβει την ευθύνη των πρωθυπουργικών ψηφιακών μέσων, αυξάνοντας το βάρος της προεκλογικής του παρουσίας.

Από την Πειραιώς, η Αλεξάνδρα Σδούκου θεωρείται σχεδόν βέβαιη υποψήφια για τη μονοεδρική των Γρεβενών, ενώ ο Γιάννης Σμυρλής παραμένει πιθανός υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Ο επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου συζητείται για τον Έβρο.

Υπουργοί πρώτης γραμμής

Στην πρώτη γραμμή των υπουργών και υφυπουργών, έντονη κινητικότητα παρουσιάζει ο Σταύρος Παπασταύρου για τον Νότιο Τομέα, με αυξημένα ποσοστά απήχησης και ανοιχτό ενδεχόμενο συμμετοχής και στο Επικρατείας. Ο Γιώργος Φλωρίδης ακούγεται για την Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναμένεται στα Τρίκαλα.

Κλειδωμένες θεωρούνται οι υποψηφιότητες της Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Δυτικό Τομέα και του Μάριου Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική. Για την Α’ Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται ο Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ συζητείται και η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Στην ίδια περιφέρεια αναμένεται να είναι υποψήφιοι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Θανάσης Τσούρας.

Μεταξύ των γραμματέων που παραιτήθηκαν για να διεκδικήσουν σταυρό είναι οι Μάνος Λογοθέτης (Σάμος), Δημήτρης Γλύμης (Φωκίδα) και Τάσος Γαϊτάνης (Νότιος Τομέας). Στη Β’ Θεσσαλονίκης, φημολογείται αποχώρηση του Θεόδωρου Καράογλου, ενώ η Βούλα Πατουλίδου προβάλλει ως ισχυρή υποψηφιότητα.

Στην Α’ Αθηνών οι ζυμώσεις αφορούν τον Κώστα Μπακογιάννη, ενώ στον Νότιο Τομέα – όπου θα κατέβει ο Ανδρέας Λοβέρδος – εξετάζεται η υποψηφιότητα του Θωμά Βαρβιτσιώτη. Στη Β’ Πειραιώς συζητείται η Ράλλια Τραγάκη, κόρη του Γιάννη Τραγάκη. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα είναι το τελευταίο που θα οριστικοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό, μετά από εντατικές επαφές και εσωτερικές καραμπόλες.

Σύμφωνα με εισηγήσεις, εξετάζονται τα ονόματα των Νικήτα Κακλαμάνη και Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ στο τραπέζι για το ψηφοδέλτιο της «διασποράς» βρίσκονται πρόσωπα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, όπως ο Νίκος Αλιάγας, καθώς και υποψήφιοι με ακαδημαϊκό ή επιστημονικό υπόβαθρο.