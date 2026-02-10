Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοίνωσε την απώλεια του Ελευθερίου Βενιζέλου, εγγονού του μεγάλου πολιτικού, πρ. βουλευτή Χανίων, επίτιμου προέδρου, μεγάλου ευεργέτη και εταίρου του Ιδρύματος. Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος το 2000, ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε σταθερός και πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, θεωρείται ανεκτίμητη.

Το ζεύγος Βενιζέλου δώρισε στο Ίδρυμα σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του και τις συλλογές της Οικίας – Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα.

Παράλληλα, υποστήριξε σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, ανάμεσά τους και τη βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή).