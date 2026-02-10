Η σημερινή μέρα (10 Φεβρουαρίου 2026) είναι κρίσιμη για λογιστές και τμήματα προσωπικού. Είναι η τελευταία ευκαιρία να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν δηλώσεις που αφορούν άδειες και ωράρια του 2025, πριν το νέο ψηφιακό περιβάλλον του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου.

Το νέο σύστημα υπόσχεται να κάνει τη ζωή των λογιστηρίων πιο εύκολη, ενοποιώντας όλες τις δηλώσεις σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον και παρακολουθώντας πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παράλληλες σχέσεις εργασίας και τις συνολικές ώρες απασχόλησης των εργαζομένων. Ωστόσο, η προσοχή παραμένει απαραίτητη, καθώς κάθε λάθος ή εκκρεμότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην μισθοδοσία ή στη διασταύρωση στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 λειτουργεί δοκιμαστικό sandbox, όπου τα λογιστήρια μπορούν να εξοικειωθούν με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και να ελέγξουν τη συμβατότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά.

Οι βελτιώσεις και οι νέες απαιτήσεις

Με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ενσωματώνονται διαδικασίες που μέχρι σήμερα υποβάλλονταν ως ξεχωριστά έντυπα, όπως ο ετήσιος πίνακας προσωπικού και οι δηλώσεις μορφών απασχόλησης. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια των στοιχείων, καθώς η υποχρέωση για σωστή και έγκαιρη δήλωση παραμένει κρίσιμη για τον έλεγχο της αγοράς εργασίας.

Το σύστημα πλέον παρακολουθεί ενιαία όλες τις παράλληλες σχέσεις εργασίας ενός εργαζομένου, καταγράφοντας συνολικά τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. Οι εργοδότες και τα λογιστήρια καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, διασφαλίζοντας ότι κάθε μεταβολή δηλώνεται σωστά και χωρίς εκκρεμότητες.