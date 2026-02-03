Θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «Εργάνη» για το 2025.

Οπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, σε μία χρονιά που η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον περασμένο Δεκέμβριο, έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας, τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για τη μισθωτή εργασία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της απασχόλησης, αλλά και των αμοιβών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2025:

Από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτυπώνεται στις μηνιαίες ροές απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Φέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξεως του 69%, έκτοτε σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ως εκ τούτου, σήμερα, εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019. Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άνδρες – 48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019.

Σήμερα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Οι μισθοί

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1.342 ευρώ το 2024.

Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024 και 1.264 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 20%.

Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβονται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ.

Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, εμφανίζοντας συνολική αύξηση κατά 75%.

Τέλος, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.