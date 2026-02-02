Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 52η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 52η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (Λεωφόρος Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην άμεση επαφή εργοδοτών και υποψηφίων εργαζομένων.

Στη διήμερη διοργάνωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 150 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας. Οι ειδικότητες καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, δίνοντας ευκαιρίες τόσο σε νέους όσο και σε έμπειρους επαγγελματίες.

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν θεσμό που επιτρέπει την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς την ανάγκη προκαθορισμένων ραντεβού. Το επίκεντρο της δράσης είναι η προσωπική συζήτηση, η κατάθεση βιογραφικών και η πραγματοποίηση επιτόπιων αρχικών συνεντεύξεων.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Eventora.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα παρέχουν ενημέρωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που στηρίζουν την απασχόληση και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων.