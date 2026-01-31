Συνολικά 74.003.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 99.862 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, μέσω του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Περισσότερα από 74 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 99.862 δικαιούχους από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».