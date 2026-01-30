Ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποιεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, μέσω της οποίας θα κοινοποιούν αναδρομικές δικαστικές αποφάσεις ώστε να ξεκινά η διαδικασία καταβολής των οφειλόμενων ποσών.

Η πλατφόρμα στοχεύει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη διασφάλιση της τήρησης σειράς προτεραιότητας για τις πληρωμές αναδρομικών και αποζημιώσεων.

Από 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, όλες οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων», ενώ άλλες μορφές υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές ή εξετάζονται από τον e-ΕΦΚΑ.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θέτει σε λειτουργία ο e-ΕΦΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αναδρομικά. Στόχος είναι να ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των ποσών που τους οφείλονται, χωρίς καθυστερήσεις.

Η νέα εφαρμογή αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας που μέχρι σήμερα επιβάρυνε την κοινοποίηση αποφάσεων προς το ασφαλιστικό ταμείο. Παράλληλα, εξασφαλίζει διαφάνεια και σαφή σειρά προτεραιότητας στην πληρωμή αναδρομικών και αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων». Οποιαδήποτε άλλη μορφή υποβολής ή κοινοποίησης δεν θα γίνεται δεκτή ούτε θα εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Στην πλατφόρμα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης και όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με φορολογική έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύψους απαίτησης.

Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο που υποβάλλεται εκδίδεται μοναδικός κωδικός πληρωμής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή του σχετικού τιμήματος, η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν δημιουργείται υποχρέωση επεξεργασίας ή διεκπεραίωσης από τον e-ΕΦΚΑ.

Για τις υπηρεσίες του Ταμείου, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η εντολή πληρωμής γίνεται αποδεκτή από το διατραπεζικό σύστημα. Προς επεξεργασία λαμβάνονται μόνο οι αιτήσεις που έχουν λάβει την ένδειξη «Προς δημοσίευση».

Έλεγχοι και ευθύνες των αιτούντων

Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρά σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, είτε εκ παραδρομής είτε εκ προθέσεως, το Ταμείο διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την αναζήτηση ευθυνών και την αποκατάσταση τυχόν ζημίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, με πληροφορίες για την πορεία της αίτησής τους.

Πληρωμές και χρόνοι εκτέλεσης

Για την καταβολή των ποσών που προκύπτουν από τις δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις, η εντολή πληρωμής δίνεται από τον e-ΕΦΚΑ σε συνεργαζόμενη εταιρεία μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Όταν η εντολή πληρωμής αποστέλλεται σε μη συνεργαζόμενη εταιρεία, η εκτέλεση ολοκληρώνεται συνήθως εντός τουλάχιστον δύο εργάσιμων ημερών.

Ο τελικός χρόνος πίστωσης των ποσών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα και την πολιτική εξυπηρέτησης των πελατών της.