Παρατείνεται έως την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Η ίδια παράταση ισχύει για την υποβολή ΑΠΔ από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται με τη νέα γραμμογράφηση.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, λόγω αλλαγών στην αναβάθμιση της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων, που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, έως και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς, για την ασφάλιση εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ./Ι.Δ.Ο.Χ.).

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την αναβάθμιση της διαδικασίας υποβολής της ΑΠΔ.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.