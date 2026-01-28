Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα συνεχίσει και το 2026 την υλοποίηση εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής με στόχο την ενίσχυση των ανέργων και την ταχύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και το 2026 την υλοποίηση των εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Σκοπός της δράσης είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Κατά τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 160 εργαστήρια, εκ των οποίων 138 διά ζώσης σε 81 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) πανελλαδικά και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες και στόχοι

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από έμπειρους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές όπως:

– Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

– Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

– Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

– Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

– Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

– Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO.

– Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

– Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

– Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική ιστορία μου.

– Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

– Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

– Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια

Τα διά ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια τριών ωρών και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συμβούλους της ΔΥΠΑ. Η ώρα έναρξης κυμαίνεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της υπηρεσίας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που υλοποιεί το αντίστοιχο εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghramma-dia-zwsis-erghastirion-februarios-2026.pdf

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος – έως 50 άτομα ανά εργαστήριο – και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr.