αναζητήση
15 oC weather-icon
αναζητήση
αναζητήση
Οικονομία

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η επέκτασή της και όλες οι αλλαγές

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ορθότερη καταγραφή των υπερωριών.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η επέκτασή της και όλες οι αλλαγές
TANEA Newsroom 03/02/2026, 10:01
Τελευταία Νέα
  • Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επεκταθεί έως το τέλος του 2026, με στόχο την εφαρμογή της σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου.
  • Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ορθότερη καταγραφή των υπερωριών.

Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την εφαρμογή στο σύνολο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου και θα επιφέρει διαφάνεια και ορθότερη καταγραφή υπερωριών.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Με τη νέα ψηφιακή κάρτα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβεβαιώνουν την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους, ενώ θα καταγράφεται και το σύνολο των μετακινήσεών τους εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση θα μπορεί να ελέγχει τόσο τον βαθμό της υπερωριακής εργασίας, όσο και τη συμμόρφωση των υπαλλήλων με βάση το προβλεπόμενο από τον νόμο ωράριο εργασίας τους.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», δείχνουν ότι το πρώτο 11μηνο του 2025 οι δηλωθείσες υπερωρίες ήταν αυξημένες κατά 2,45 εκατομμύρια ώρες (+53%) σε σχέση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2024 στους κλάδους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο του τουρισμού, με άνοδο κατά 681%, ενώ ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης με άνοδο 181%. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο νέο καθεστώς όπως το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

Ήδη, με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση.

Με την επέκταση εφαρμογής της κάρτας, θα ξεκινήσει μπαράζ ελέγχων στις επιχειρήσεις των νέων κλάδων με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που κυμαίνονται από 2.000 έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το νέο σύστημα υπόσχεται:

  • Απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων
  • Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων
  • Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους
  • Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ»,  και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Footballtalk
Τελευταία Νέα

Δείτε επίσης

Φορολογικές δηλώσεις: Το τρικ για να μην χάσετε την έκπτωση 4% – Για μισθωτούς και συνταξιούχους θα είναι προσυμπληρωμένη

Φορολογικές δηλώσεις: Το τρικ για να μην χάσετε την έκπτωση 4% – Για μισθωτούς και συνταξιούχους θα είναι προσυμπληρωμένη

1.000  ευρώ τον μήνα για παιδίατρο και παθολόγο – Ποιος δήμος προσφέρει το επίδομα

1.000  ευρώ τον μήνα για παιδίατρο και παθολόγο – Ποιος δήμος προσφέρει το επίδομα

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά
Εικόνα google Ακολουθήστε ΤA NEA στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα Νέα Logo Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δημοφιλή

Οικονομία
Οικονομία

Αυξήσεις μισθών στο Πολεμικό Ναυτικό: Αναλυτικά παραδείγματα ανά βαθμό

Από Κελευστές έως Αντιπλοιάρχους

03/02/2026 09:08
Αυξήσεις μισθών στο Πολεμικό Ναυτικό: Αναλυτικά παραδείγματα ανά βαθμό
Οικονομία

H προστασία πρώτης κατοικίας στο επίκεντρο των έξι δράσεων για το ιδιωτικό χρέος

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιωτικό χρέος ύψους 225 δισ. ευρώ, με τα μισά ποσά να αφορούν Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι servicers διαχειρίζονται τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια σε επιχειρήσεις, στεγαστικά και καταναλωτικά ανοίγματα.

03/02/2026 08:55
H προστασία πρώτης κατοικίας στο επίκεντρο των έξι δράσεων για το ιδιωτικό χρέος
Οικονομία

Τι αλλάζει το 2026 για τις ελληνικές επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Το 2026 οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιβάλλον με σταθερότητα αλλά αυξημένες απαιτήσεις. Ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, αυστηρότεροι έλεγχοι και ενίσχυση ανταγωνισμού απαιτούν πλέον οργάνωση και συμμόρφωση για επιβίωση.

03/02/2026 08:05
Τι αλλάζει το 2026 για τις ελληνικές επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις
Οικονομία

Εφορία: Ανοίγουν χιλιάδες φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων – Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο «στόχαστρο»

Ψηλά στη λίστα 2.500 υποθέσεις αγοραπωλησιών, γονικών παροχών και κληρονομιών

Μαρία Βουργάνα
03/02/2026 07:23
Εφορία: Ανοίγουν χιλιάδες φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων – Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο «στόχαστρο»
Οικονομία

«Ανάρπαστες» οι άνεργες γυναίκες: Χιλιάδες αιτήματα από επιχειρήσεις για δουλειά – Αυτοί είναι οι μισθοί

Μέσα σε μία εβδομάδα, εργοδότες υπέβαλαν αιτήματα για την πρόσληψη 4.200 γυναικών

Ηλίας Γεωργάκης
02/02/2026 22:30
«Ανάρπαστες» οι άνεργες γυναίκες: Χιλιάδες αιτήματα από επιχειρήσεις για δουλειά – Αυτοί είναι οι μισθοί

Αν είσαι συνδρομητής
ξεφύλλισε Τα ΝΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ 3.2.2026

Όλα τα θέματα

Όλα τα Νέα
Απόρρητο