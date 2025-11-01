Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας περνά σε νέα φάση εφαρμογής, επεκτεινόμενη σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, νέοι τομείς θα ενταχθούν πλήρως στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Το μέτρο συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και καθιερώνει ένα σύγχρονο μοντέλο παρακολούθησης του χρόνου απασχόλησης.

Η εφαρμογή της κάρτας επεκτείνεται στους εργαζόμενους των εξής κλάδων:

Χονδρεμπόριο

Ενέργεια

Χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Διοικητικές υπηρεσίες

Υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό

Οι συγκεκριμένοι τομείς είχαν ενταχθεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2025, με θετικά αποτελέσματα στην καταγραφή των ωραρίων και στη σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά πρότυπα.

Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν την κάρτα αναμένεται να φτάσει τα 1,85 εκατομμύρια. Δημιουργείται έτσι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο ελέγχου και καταγραφής της απασχόλησης σε όλη τη χώρα.

Ήδη, το μέτρο καλύπτει περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση. Με την πλήρη εφαρμογή του στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο αριθμός αυτός θα προσεγγίσει τους 1.850.000 εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σύστημα θα ξεπεράσει τις 280.000, ενισχύοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού ελέγχου στην αγορά εργασίας.