Ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας πραγματοποιεί η χώρα από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους τομείς της οικονομίας. Το μέτρο, που εφαρμόζεται σταδιακά από το 2022, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της κάρτας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουρισμού εξέδωσε στις 13 Οκτωβρίου ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τις 3 Νοεμβρίου 2025 οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η πιλοτική φάση του μέτρου θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του ίδιου έτους, δίνοντας στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Διάλογος και προετοιμασία

Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης πιλοτικής περιόδου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των εμπλεκόμενων κλάδων. Στόχος ήταν η ομαλή εφαρμογή του μέτρου και η επίλυση τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του.

Οφέλη και αποτελέσματα

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Παράλληλα, συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, προστατεύοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις νόμιμες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα αυξήθηκαν κατά περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια ώρες σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που αποτυπώνει τη θετική επίδραση του μέτρου στην αγορά εργασίας.