Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στην Τρίπολη του βόρειου Λιβάνου, όταν κατέρρευσε παλιό κτίριο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια.

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια τραγωδία μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Τρίπολη, όπου πολλά κτίρια εξακολουθούν να θεωρούνται υψηλού κινδύνου μετά τον ισχυρό σεισμό του Φεβρουαρίου 2023.

Το κτίριο, που βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, κατέρρευσε αιφνιδιαστικά. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν άμεσα στην απομάκρυνση των ενοίκων των γειτονικών κτιρίων για προληπτικούς λόγους, όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Ιμάντ Χαρίς, δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κτίριο αποτελούνταν από δύο τμήματα με έξι διαμερίσματα το καθένα, και εκτιμάται ότι περίπου 22 άτομα βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σωστικά συνεργεία συνέχισαν να επιχειρούν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα παρέμεναν σε ετοιμότητα κοντά στο σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κινητοποίηση αρχών και δηλώσεις αξιωματούχων

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή», δήλωσε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα κτίρια της πόλης εξακολουθούν να είναι μη ασφαλή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, διέταξε την κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την παροχή προσωρινής στέγης στους πληγέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο για «καταστροφή» που αποδίδεται σε «χρόνια παραμέληση που συσσωρεύτηκε».

Επαναλαμβανόμενες τραγωδίες και χρόνια προβλήματα

Στα τέλη Ιανουαρίου, άλλο κτίριο είχε καταρρεύσει στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους. Το πρόβλημα των ετοιμόρροπων κατασκευών παραμένει εκτεταμένο στον Λίβανο, καθώς πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προστέθηκαν αυθαίρετοι όροφοι χωρίς άδεια.

Το 2024, η Διεθνής Αμνηστία είχε προειδοποιήσει ότι «χιλιάδες άνθρωποι» εξακολουθούσαν να ζουν σε επικίνδυνα κτίρια στην Τρίπολη, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε κυρίως την Τουρκία και τη Συρία. Η οργάνωση είχε επισημάνει ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερεί «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια», καλώντας τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτιρίων σε όλη τη χώρα».