Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα στην Τρίπολη, στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας κάτω από τα χαλάσματα άγνωστο αριθμό ανθρώπων, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι διασώστες και κάτοικοι της περιοχής ανέσυραν μέχρι στιγμής τρεις επιζώντες από τα ερείπια, στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, όπως μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματιστεί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο της κατάρρευσης, ενώ ορισμένοι πυροβολούσαν στον αέρα σε ένδειξη οργής και πανικού.

Κατάρρευση σε φτωχή συνοικία της Τρίπολης

Η πολυκατοικία βρισκόταν στη συνοικία Μπαμπ Ταμπανέχ, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για την κυβερνητική αδιαφορία και τις προβληματικές υποδομές.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Τρίπολη, εξαιτίας των ελλιπών προδιαγραφών ασφάλειας και της κακής ποιότητας κατασκευών.

Αντίδραση αρχών και ιδιοκτητών

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες θα λάβουν ιατρική περίθαλψη με δαπάνες του κράτους. Παράλληλα, το Εθνικό Συνδικάτο Ιδιοκτητών Ακινήτων χαρακτήρισε την κατάρρευση αποτέλεσμα «κρατικής αμέλειας και ανεπάρκειας απέναντι στην ασφάλεια των πολιτών και τη στεγαστική τους προστασία», υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό».

Το Συνδικάτο κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μια συνολική εθνική απογραφή των κτιρίων που βρίσκονται σε κίνδυνο κατάρρευσης, προκειμένου να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.