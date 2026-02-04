Η Βηρυτός κατηγορεί το Ισραήλ για ψεκασμό με γλυφοσάτη στη λιβανική πλευρά των συνόρων, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στις γεωργικές εκτάσεις και στον πληθυσμό, όπως έχει εκφράσει και ο ΟΗΕ.

Πέραν του ενός χρόνου μετά τη σύναψη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, οι συνοριακές περιοχές στον Λίβανο έχουν ερημώσει σημαντικά, ενώ τα ισραηλινά πλήγματα παραμένουν συχνά.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι στοχεύει κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ ή τις υποδομές της.

Ο Λίβανος κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι προχώρησε σε ψεκασμό με γλυφοσάτη στη λιβανική πλευρά των συνόρων, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στην υγεία των κατοίκων. Ο ΟΗΕ έχει ήδη εκφράσει προβληματισμό για τις πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες του συγκεκριμένου ψεκασμού.

Ύστερα από συλλογή δειγμάτων εδάφους, τα υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Λιβάνου επιβεβαίωσαν την παρουσία γλυφοσάτης, εκφράζοντας ανησυχία για τις “ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργική παραγωγή” και τη “γονιμότητα του εδάφους”. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, ορισμένα δείγματα εμφάνισαν συγκεντρώσεις 20 έως 30 φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή “κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και ένα περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα”. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίδραση της UNIFIL και διεθνείς κινήσεις

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί για επιχείρηση ψεκασμού “μιας χημικής μη τοξικής ουσίας” κοντά στα σύνορα. Σύμφωνα με τη FINUL, οι κυανόκρανοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και να ματαιώσουν περισσότερες από δέκα επιχειρήσεις, ενώ συνέδραμαν τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις στη συλλογή δειγμάτων.

Η δύναμη του ΟΗΕ κατήγγειλε πως “δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός ψεκάζει άγνωστες χημικές ουσίες πάνω από τον Λίβανο”, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια απαράδεκτη. Επεσήμανε επίσης την ανησυχία της για τον πιθανό αντίκτυπο των ουσιών στις γεωργικές εκτάσεις και στις προοπτικές επιστροφής των αμάχων στην περιοχή.

Το λιβανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξεταστεί η υπόθεση, ζητώντας διεθνή παρέμβαση και λογοδοσία για την πράξη που χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντική παραβίαση.